»Det har stået på i mange år. Og i år er det særlig slemt.«

På den jyske ø Aarø - øst for Haderslev - er det tilladt at færdes rundt på øen i en golfvogn. Dog er det et krav, at man som minimum er 18 år og kan fremvise et gyldigt kørekort.

Ikke desto mindre oplever flere af beboerne på øen, hvordan børn i alderen 10 til 12 år får lov af forældrene til at overtage rattet. Det forklarer Connie Lindberg Nielsen:

»De kører jo rundt på offentlige veje. Problemet er, at når de møder en bil, så kan der nemt gå panik i de her børn,« siger hun.

Connie Lindberg Nielsen frygter, at der en dag sker en ulykke som følge af, at børnene tager styringen. Også selvom der ikke er sket noget. Endnu.

»Jeg frygter, at de en dag kører ind i en bil eller rammer de gående. Her (på øen, red.) er der mange sving, og jeg har da selv oplevet at klodse bremserne i. Vejene er også smalle, så jeg kan da godt forstå, hvis børnene går i panik,« siger Connie Lindberg Nielsen, som selv forsøger at italesætte problemet, når hun ser det.

»Nogle gange tager turisterne det til sig og får byttet rundt. Men jeg og andre er også blevet mødt af fuckfingre eller tilråb som 'Det skal du ikke blande dig i'. Men det er jo ikke for at genere folk. Det er for deres egen sikkerheds skyld.«

Under coronapandemien besøger omkring 1.400 turister dagligt Aarø, hvilket er væsentligt flere end normalt. Flere golfvogne, som maksimalt kan køre omkring 20 kilometer i timen, er derfor også i brug.

Også Connie Hansen, formand for Aarø Beboerforening, nikker genkendende til problemet. Hun frygter ligeledes, at det en dag ender i en ulykke.

»Det ville være det værste scenarium. Det er, som om folk ikke kender færdselsloven. De tror, det er en tivolivogn. Folk, der bor herovre, kender godt lyden, når en golfvogn kommer. Men her er mange gående turister, og det er ikke sikkert, de gør.«

Connie Lindberg Nielsen og Connie Hansen understreger begge, at det ikke er en kritik af turisterne eller dem, der udlejer vognene. De ønsker blot at gøre folk opmærksomme af sikkerhedsmæssige årsager.

Men spørger man Olaf Søgaard, ejer af Aarø's Perle, som blandt andet udlejer golfvogne på øen, har kritikken ikke noget på sig.

»Jeg synes ikke, vi har set problemet herover. Det er lidt en storm i et glas vand. Måske en enkelt gang er det sket, og det gør vi også alt for at stoppe.«

Han understreger, at chaufførerne bliver tjekket med alder og kørekort, inden nøglerne til vognene bliver udleveret. Men han påpeger også, at hvis mindreårige skulle sidde bag rattet, er det uacceptabelt.

»Selvfølgelig er det ikke ok. Færdselsreglerne gælder jo alle steder - også herovre,« fastslår han afslutningsvis.