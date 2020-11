Borgerne i syv nordjyske kommuner bliver fra i dag bedt om ikke at færdes over kommunegrænserne, og det er noget der kan mærkes i det lille ø-samfund Læsø, der er en af de syv kommuner.

Læsø er med sine godt 1.800 faste indbyggere, Danmarks mindste kommune. Fra i morgen vil ø-boerne ikke kunne tage færgen til fastlandet som de plejer. Og det er noget der vil kunne mærkes, siger Helle Carlsson Kunckel Christensen, der har boet på Læsø i fem år.

»Det komme til at påvirke os meget, for alle læsøborgere er vant til at tage over på den anden side for at handle og besøge familie. Vi siger til hinanden herovre, at vi må rykke tættere sammen i bussen. Læsøboerne er vant til at hjælpe hinanden, men vi er meget præget af det, der sker,« siger hun.

Helle Carlsson Kunckel Christensen er til daglig chef for Ældre og Sundhed på Læsø. Lukningen af den lille ø-kommune giver hende vanskeligheder både professionelt og privat.

Reportage fra Læsø Foto: Mathias Svold Vis mere Reportage fra Læsø Foto: Mathias Svold

Rent professionelt har hun det problem, at 16 ud af 120 medarbejdere i Læsøs ældrepleje bor i andre kommuner.

»Vi har medarbejdere fra alle regioner, også København. De er herovre i nogle dage, og så tager de hjem. Nogle af dem arbejder syv dage og har så syv dage fri. Det er liv der passer godt til nogen mennesker,« fortæller hun.

De 16 medarbejdere er sygeplejersker og sosu-assistenter, der betjener nøglefunktioner i sygeplejen og på øens plejehjem.

»Det er ikke umiddelbart nogen der kan undværes. Vi har spurgt ind til det i dag, for vi er afhængige af, at vores medarbejdere kan komme på arbejde, men vi er også nødt til at finde ud af, hvad vi gør, hvis ikke det kan lade sig gøre,« siger Helle Carlsson Kunckel Christensen.

De unge flytter tidligt fra Læsø. Foto: Mathias Svold Vis mere De unge flytter tidligt fra Læsø. Foto: Mathias Svold

Læsø er et gammel ø-samfund hvor der findes en særlig kultur. For eksempel er det meget almindeligt, at børn flytter hjemmefra, når de er 15-16 år.

Så rejser de til fastlandet for at gå på efterskole, gymnasier eller andre ungdomsuddannelser, og derfor har mange læsøboere et stort behov for at rejse til fastlandet for at besøge deres børn.

»Mange har familier der bor på fastlandet. Det har jeg også. Min gemal bor på fastlandet, så ham kommmer jeg ikke til at se i et stykke tid. Men sådan er det. Det er vilkårne,« siger Helle Carlsson Kunckel Christensen.

Læsøs borgmester Karsten Nielsen (DF) erkender, at der er udfordringer forbundet med isolationen.

Læsø Færgen. Foto: Henning Bagger Vis mere Læsø Færgen. Foto: Henning Bagger

»Ironisk nok er der også en del af færgepersonalet, der kommer fra andre kommuner. En af styrmændene bor eksempelvis på Samsø. Hvad vi gør med personalet til ældrecenteret er noget af det, vi håber at få svar på. Hører det under anerkendelsesværdigt formål,« spørger han.

Rejserestriktionerne kommer også til at ramme Læsø Kommunes kommunaldirektør, Peter Pietras, der har bopæl i Korsør. Da B.T. fanger ham på telefonen sidder han i krisemøde med kommunaldirektørerne i de andre nordjyske kommuner, og han har derfor ikke tid til at tale.

Karsten Nielsen satser dog stærkt på, at kommunaldirektøren bliver på Læsø i et stykke tid.

»Jeg håber, at han agter at blive her, mens det her står på. Det har han i hvert fald givet udtryk for at han ville i dag,« siger Karsten Nielsen.