Hvis man vil besøge Enø mellem d. 7 september og d. 5 oktober i 2020, så skal man være gående eller cyklende.

Det skyldes, at Græshoppebroen i Karrebæksminde skal renoveres, og det kan kun ske, hvis man lukker for, at biler kan køre over broen. Det vil heller ikke være muligt at sejle under broen.

At man kan gå og cykle over broen, er fordi man kan benytte den sidehængte gangbro langs Græshoppebroen.

Klaus Nielsen fra Enø Bageri må lukke butikken, mens renoveringen af broen finder sted. Han erkender, at broen skal laves, men han synes, det er et tåbeligt tidspunkt. Det skriver sn.dk.

Broen over kanalen mellem Karrebæksminde og Lungshave går op en gang i timen. Foto: SØREN STEFFEN

Klaus Nielsen må lukke, fordi han ikke kan få leveret sine varer, men han synes, tidspunktet er dårligt, fordi der stadig er mange turister, der lejer sommerhuse på Enø i september.

I tilfælde af uheld på Enø vil politiet og brandvæsnet have biler på Enø-siden. Hvis der er syge eller tilskadekomne, der skal væk fra øen hurtigt, vil redningsfolk parkere på Sjælland-siden og løbe over til bilerne.

Arbejdet vil komme til at foregå i dagstimerne og ikke i døgndrift. Det skyldes, at man vil mindske støjen, ligesom man vil give asfalten tid til at hærde.

Ifølge sn.dk har Næstved Kommune fortalt, at renoveringen af Græshoppebroen vil koste otte millioner kroner. Samtidig vurderer man, at broens levetid vil blive forlænget med 25 år.