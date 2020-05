» Vi har rigtig meget natur i Odsherred, hvor sneglene kan formere sig, og rigtig mange gæster i form af sommerhusgæster, som har hundene med. Det giver en stor koncentration af hunde, og det er en af grundene til, at smitten er så udbredt lige netop i Odsherred,« siger dyrlæge Vibeke Lassen fra Odsherreds Dyrehospital.

Hun er bekymret over et stigende antal tilfælde af de to smitsomme parasitter hjerteorm og lungeorm hos hunde, som i værste fald kan medføre dødelige sygdomme. Hvor de to typer af parasitter for 10-15 år siden blev betragtet som et københavnerfænomen, er Odsherred i dag det sted i Danmark, hvor der konstateres næstflest tilfælde af smitte.

Vibeke Lassen opfordrer derfor hundeejere til at få testet deres hund for hjerte- og lungeorm et par gange om året.

»Smitten spredes via snegle. Sneglen spiser hundeafføring fra en inficeret hund, og hvis en anden hund får den snegl i munden - og det kan være helt små snegle - er parasitterne og smitten videre,« fortæller Vibeke Lassen.

Hjerteorm lever i hjerte- og lungekredsløbet og kan forårsage store skader med dødelig udgang for den smittede hund. Det kan føre til hjerteproblemer, vand i lungerne, blodpropper, blødningsforstyrrelser, blod-

mangel og andre immunrelaterede sygdomme.

Lungeorm lever i luftvejene, og kan give lungebetændelse og kronisk nedsat lungefunktion.

På Odsherred Dyrehospital har man hvert år hunde, som dør af sygdommen.

»Vi kan ikke udrydde sygdommen, men jeg kan kun på det kraftigste opfordre hundeejere til at samle deres hundes efterladenskaber op. Man har fokuseret meget på, hvor ulækre hundelorte er at træde i. Det er de også, men det mest ulækre er nok den smitte, der kan være i dem,« siger Vibeke Lassen.