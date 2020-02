For enden af en lang markvej ude på landet ved den lille fynske by Vissenbjerg ligger et utraditionelt bordel.

Værelserne er udstyret med kondomer, glidecreme og 'romantisk' belysning.

Men kvinderne i huset med navne som Jane, Mariah og Sidse er ikke som andre i branchen.

De er lavet af gummi og rustfrit stål. Sexdukkerne taler ikke, men de føles som den ægte vare, forsikrer en af ejerne, Odin, der kun bruger sit fornavn.

Peter er en af værterne på bordellet Dollhouse. Han gør dukken Kim præsentabel. Foto: Bax Lindhardt

»Det er skræmmende, men man kan ikke mærke forskel. Det er en meget autentisk følelse, når man har sex med dukken, fordi det føles som rigtig hud.«

I det nyistandsatte stråtagshus driver han et bordel med sexdukker i alle farver og størrelser, som kunder fra hele landet dagligt besøger for et kontant beløb.

Her kommer mange enlige mænd, men bordellet har også en kunde, hvis kone ikke har lyst til sex. Hun har derfor tilladt ham at få stillet sit behov med dukkerne.

Flere par har vist interesse for at købe sig til en trekant, fordi en dukke gør dem mindre jaloux end en rigtig person. Andre kommer for at købe sex med god samvittighed.

Vi har lige fået Hans, som er en mandlig dukke. Han er 185 cm. høj, godt bygget og har en solid pibe.« Odin, ejer af Dollhouse.

De storbarmede 'kvinder' med tomme blikke i Dollhouse er som noget nyt også begyndt at køre escort ud til kunderne, men det vender Odin tilbage til senere.

Før han kommer ind på, hvorfor nogen køber sex med dukkerne, og hvordan det fungerer i praksis, fortæller han, hvordan sexdukkebordellet overhovedet blev til en idé.

Det begyndte med, at Odin så et tv-program, som handlede om sexdukker. Samtidig var de første sexdukkebordeller begyndt at åbne i Europa.

Både Spanien og Tyskland har lignende bordeller, og det samme har Rusland og USA fået.

»Vi sagde: 'Hallo, hvorfor prøver vi ikke også det her?',« siger Odin.

Han havde aldrig selv 'prøvet' en sexdukke, men i 2017 blev hjemmesiden Love-doll.dk født.

Interessen var stor, men dukkerne koster godt og vel 20.000 kroner, så Odin tænkte i stedet, at han ville udleje dem i halve og hele timer.

Tre måneder senere åbnede bordellet Dollhouse i Aarhus. Hverken Red Barnet eller værestedet Reden, der arbejder med tidligere og nuværende gadeprostituerede i Aarhus, var dengang afvisende over for konceptet. Frygten for børnesexdukker var heller ikke aktuel, da alle dukkerne ligner voksne i højde og udseende.

Den mandlige dukke Hans er seneste skud på stammen i sexdukkebordellet. Han henvender sig både til kvinder og homoseksuelle. Ligesom de andre dukker er han lavet af TPE (termoplastik elastomer) og rustfrit stål. Foto: Bax Lindhardt

Naboerne var dog stadig ikke glade for ideen om et bordel.

»Det gik over alle forventninger. Vi løb dog panden mod muren, fordi naboerne ikke var begejstrede for at bo ved siden af os. Til sidst gav udlejer os sparket.«

Drømmen om et bordel for sexede barbiedukker i menneskestørrelse døde dog ikke i Aarhus, og i december sidste år kom DollHouse til Fyn.

»Det skulle være et diskret sted. Her er fredeligt, og vi generer ikke nogen. Folk i byen var ikke glade i starten, men det er de blevet nu, fordi vi faktisk hjælper folk,« siger Odin.

Den blåhårede 'elver-dukke' er en af de mest populære på bordellet. Hun kan kendes på de karakteristiske, spidse elverører. Foto: Bax Lindhardt

Han fortæller, at det ikke kun er håndværkere og forretningsmænd, som lægger vejen forbi den lille landejendom. Dukkerne henvender sig også til handicappede.

Af den grund er Odin og de to andre ejere bag Dollhouse nu i gang med at undersøge muligheden for leasingaftaler med bosteder for voksne med psykiske eller fysiske udfordringer. På nuværende tidspunkt kører bordellet også escortkørsel med dukkerne. Detaljerne omkring 'leveringen' har dog været lidt uklar.

»Det skal være diskret, så vi kan ikke bare komme ud til kunden og banke på med en dukke under armen,« forklarer Odin.

Den mindre sexede løsning er derfor, at dukker som Mariah, Sidse eller Jane kommer i en transportkasse, som bliver fragtet ud i en stationcar på gule plader.

Dollhouse på Fyn har fire værelser, hvor kunderne kan hygge sig med en af de mange dukker. Foto: Bax Lindhardt

Escortservicen tilbyder Dollhouse kun i bestemte tidsrum, dage og områder, da det ellers bliver for omkostningstungt.

Tilbage på bordellet fejler omgivelserne og stemningen dog ikke noget. Her lever faciliteterne op til gængse bordelstandarder, i det omfang de findes. Og mere til. Kunden booker en tid med en af de fem dukker, møder op i receptionen i huset og træder ind i et af de fire værelser med seng og dæmpet belysning.

Herefter placerer kunden dukken i en ønsket stilling og har både badefaciliteter, vådservietter, glidecreme og kondomer til rådighed. Dukken bliver efter hvert besøg grundigt rengjort af personalet, og prisen er 600 kroner for en halv time.

Dollhouse har dagligt besøg af mellem to til ti kunder. De fleste er mænd, men det kan snart ændre sig, fortæller Odin.

Sexdukkerne taler ikke og bevæger sig kun, hvis man rykker rundt på deres kroppe. Alligevel mener ejeren Odin, at oplevelsen er meget autentisk. Foto: Bax Lindhardt

»Vi har lige fået Hans, som er en mandlig dukke. Han er 185 cm høj, godt bygget og har en solid 'pibe'. Vi skal også have til damerne og homoseksuelle.«

Fordelene med de dyre sexdukker er ifølge Odin mange. Helt praktisk siger de aldrig nej til sex, når man har lyst, og så kan kunderne have god samvittighed.

»Der er ikke noget lusket med det her, hvor pengene er sorte og kvinderne ofre for menneskehandel og tvang,« siger Odin.

Dukkerne kan også være en god løsning for ensomme eller handicappede, der køber eller lejer en dukke for at føle en form for partnerskab og intimitet. Sexdukkebordellet er trods sin turbulente opstart en succes. Odin og de andre ejere planlægger derfor at udvide til andre steder i landet i fremtiden.