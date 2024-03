Ifølge borgmester bør skoler kunne tage børn ud af skolen i en periode eller sende dem i et andet skoletilbud.

Skolerne har behov for flere og mere konsekvente værktøjer, når det kommer til at håndtere sager om børn, der forvolder skade på andre børn.

Det mener borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S).

Derfor bakker han op om de tiltag, som Børn- og Ungeudvalget i kommunen har vedtaget på et møde torsdag.

- Hvis der er en gruppe af børn, der har en grænseoverskridende adfærd, hvor den normale værktøjskasse ikke virker, så skal det have en konsekvens på et tidspunkt, siger borgmesteren.

Ifølge Peter Rahbæk Juel bør skolerne have mulighed for at tage børn ud af skolen i en periode eller sende dem i et helt andet skoletilbud.

Mandag skrev Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn, at over 100 forældre til børn på Agedrup Skole i Odense havde sendt et brev til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommune.

Her udtrykte de bekymring over en række hændelser på skolen.

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune besluttede torsdag, at bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen skal indskærpes. Herunder skal der være særlig fokus på "skærpede sanktioner", lyder det.

Det fremgår ikke af referatet, hvilke skærpede sanktioner der er tale om.

Ifølge Peter Rahbæk Juel handler det om, at skolerne skal have bedre mulighed for at isolere de børn, der skader andre børn.

- Der kommer flere og mere konsekvente værktøjer ned i den værktøjskasse, som Agedrup Skole og andre skoler har, siger han.

Børn- og Ungeudvalget besluttede desuden, at potentialet for andre typer skoletilbud, end dem kommunen har nu, skal undersøges.

Torsdag kom det frem, at ledelsen på Agedrup Skole kender til syv konkrete tilfælde af vold. Det inkluderer blandt andet tre episoder om trusler med kniv og et tilfælde, hvor et barn har fået "11-års tæsk".

Mellem 1. januar 2023 og dags dato har Børn- og Familierådgivningen fået indberetninger om cirka 40 børn på skolen.

Af dem omhandler de 12 indberetninger noget, der kan relateres til den problematik, der fremgår i forældrenes bekymringsbrev.

Peter Rahbæk Juel ønsker ikke at forholde sig til, hvad der bør ske med de børn, som er involveret i de konkrete sager.

Skolelederen på Agedrup Skole, Christian Gantzhorn Hovendal, anerkender, at der har været "voldsomme sager" på skolen.

Det siger han i en skriftlig udtalelse.

Han har desuden noteret sig, at der er et politisk ønske om hurtigere indgriben.

- Jeg tager til efterretning, at der er et politisk ønske om, at man hurtigere benytter sig af mulighederne i ordensbekendtgørelsen, lyder det.

