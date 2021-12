Enormt meget energi og arbejde er der lagt i det otte meter høje kunstværk 'Skamstøtten', men det er ikke det, der rammer kunstner Jens Galschiøt hårdest.

For kunstneren, der har værksted i Odense, er det et tab af ytringsfriheden, når man i ly af nattens mulm og mørke er gået i gang med at fjerne værket fra sin plads på Hong Kong University.

»Det er nok ikke et helt tilfældigt tidspunkt, de har valgt. Hvis de kunne, havde de sikkert fået det fjernet juleaften, så var der ingen, der havde opdaget det.«

Sådan siger Galschiøt om situationen onsdag aften. Han er bekymret for sit værk, og han mener, at det er slået itu.

Kunstneren Jens Galschiøt opsatte en otte meter høj Skamstøtte foran Folketinget på Christiansborg Slotsplads i København, torsdag 23. januar 2020. Skamstøtten med forvredne kroppe rejses i solidaritet med demonstranterne i Hongkong, som kæmper for at bevare deres frihedsrettigheder. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Faktisk tør han kun at håbe på, at det er delt på en sådan måde, at der stadig er noget tilbage at redde af værket. For han ønsker stadig at få, hvad der kan reddes, sendt tilbage til Danmark.

Og hvad er det så, der gør, at en statue kan vække så store følelser? Det er blandt andet fordi, den er lavet til at mindes ofrene for massakren på den himmelske fredsplads i 1989.

En stor statue med et markant udtryk, som har stået på Hong Kong University i 24 år, og som altså nu formentlig er fortid.

»Det påvirker mig meget. Næsten alle mine vågne timer beskæftiger jeg mig med Hong Kong i de her dage,« siger Jens Galschiøt.

Nærbillede af skamstøtten i Hong Kong. Foto: JEROME FAVRE

Universitetet beordrede statuen fjernet tidligere i år, og derefter søgte kunstneren om immunitet, så han kunne komme og hente sin 'skamstøtte' sikkert hjem. Den fik han aldrig.

I stedet må han sidde og følger med, mens et hvidt lagen er hejst foran statuen og vagter står værn mod udefrakommende.

»Folk kan jo ikke rigtig få billeder af, hvad der foregår, men det ser ikke godt ud. Der er mænd i arbejdstøj, som ser ud til at være af den type, der laver nedrivningsarbejde, så nu venter jeg bare på at se, om der er noget tilbage af den.,« lyder det fra Galshiøt.

Han fortæller, at i løbet af onsdag aften har han talt med internationale medier som The Guardian og BBC, og at der også i Hong Kong er stor mediebevågenhed.