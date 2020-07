I Odense Zoo har man svært ved at begribe, at en tiger, som de har haft gående i deres anlæg, har dræbt en dyrepasser i den schweiziske by Zürich.

Det fortæller direktør i Odense Zoo, Bjarne Klausen, til B.T.

»Det er en dyb tragedie, og jeg bliver simpelthen så ked af det.«

»Jeg bliver rigtig ked af det på familiens og den zoologiske haves vegne. Alle har det rigtig svært, og det er simpelthen så forfærdeligt.«

Det var en sibirisk tiger, der angreb og dræbte en dyrepasser. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Det var en sibirisk tiger, der angreb og dræbte en dyrepasser. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

Tragedien skete tidligere lørdag, da den 55-årige kvindelige dyrepasser blev angrebet og dræbt af den sibiriske tiger, Irina.

Irina, der er fem år, kom til den zoologiske have i Zürich fra Odense Zoo for et år siden.

Bjarne Klausen husker Irina som en helt normal tiger, der var nem at træne - ligesom den zoologiske have i Zürich har udtalt. Men uanset hvor nem en tiger kan være at træne, ændrer det ikke på, at den slags kan ske.

»Den er ikke tam overhovedet. Og hvor tragisk det end må være, så skal vi huske på, at det er en tiger. De handler instinktivt, det er sådan, de er,« siger Bjarne Klausen og tilføjer:

»Så ingen tvivl om, at der er tale om en tragisk og menneskelig fejl. Det kan være, man har glemt at lukke en dør eller en låge. Det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed, men lige meget hvad må det ikke kunne ske.«

Selvom Irina var hos Odense Zoo i tre år, forventer den fynske dyrepark ikke direkte at høre mere om den tragiske hændelse.

»Jeg vil sende en mail til direktøren i Zürich og udtrykke min store sorg. Og så vil jeg tilbyde hjælp, hvis vi kan hjælpe med noget. Det tror jeg nu ikke, vi kan. Det er sket dernede, så undersøgelserne kommer også til at foregå dernede,« siger Bjarne Klausen.

Omstændighederne omkring ulykken er fortsat uklare. Det er således uvist, hvorfor dyrepasseren og tigeren i det hele taget opholdt sig i tigeranlægget samtidig.

Tigeren Irina er ikke blevet aflivet efter den tragiske hændelse.