Cirka 30 personer blev ifølge DR testet i Vollsmose lørdag. Odense Kommune vil have flere til at blive testet.

Høje smittetal i Odense-bydelen Vollsmose har søndag fået myndighederne til at intensivere indsatsen for at få flere til at blive testet for coronavirus.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

I løbet af søndagen har Odense Kommune sendt alle borgere i Vollsmose en sms med opfordring om at lade sig teste.

Og myndighederne besøger weekenden igennem beboere i området for at dele informationsmateriale ud.

- Vi kan se, at jo mere vi informerer, jo flere møder nu op for at få taget en test. Det er rigtig vigtigt og et af vores bedste værktøjer til at bremse spredningen af covid-19, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), i pressemeddelelsen.

Flere skoler og daginstitutioner i Vollsmose blev fredag påbudt at lukke på grund af høje smittetal.

Vollsmose har et incidenstal, der er godt seks gange så højt som det generelle incidenstal for Odense Kommune.

Odense Kommune har søndag 107,3 smittede per 100.000 indbyggere, mens bydelen Vollsmose har 732,8 smittede per 100.000 indbyggere.

Myndighederne ser gerne, at alle godt 10.000 borgere i området testes for coronavirus. Derfor blev der lørdag sat et midlertidigt testcenter op i bydelen for at komme den stigende smitte i bydelen til livs.

Men ifølge DR var der kun omkring 30 mennesker, som fik en test i centreret.

Søndag ser det dog allerede anderledes ud. Odense Kommune oplyser til Ritzau, at der fra morgenstunden var omkring 150 borgere forbi testcentret.

- Som vi har prøvet det før, er det ved fælles hjælp, vi skal bekæmpe den her virus. Og jeg kan kun opfordre til at lade sig teste to gange om ugen - også selv om man ikke har symptomer, siger Peter Rahbæk Juel.

Kommunen forventer, at antallet af tilfælde med corona vil stige, i takt med at flere testes.

/ritzau/