Når mørket lægger sig over Odense, lyser byen op i blåt og gult i sympati mod krigen i Ukraine.

»Vi følger med forfærdelse situationen i Ukraine i disse dage, og vi ønsker at udtrykke vores sympati med det ukrainske folk,« siger direktør i Odense Teater Jacob Schjødt.

Belysningen på Odense Teater bliver tændt hver dag fra klokken 17.00 til 22.00 og vil foreløbigt vare ugen ud.

»Det er naturligt for Odense Teater at markere et forsvar for de værdier, vi oplever værende under angreb lige nu,« siger teaterdirektør Jacob Schjødt.

Storms Pakhus lyser også op i disse dage.

På søndag 6. marts vil der blive afholdt en indsamling ved Storms Pakhus, hvor alt, der bliver indsamlet, bliver sendt videre til Ukraine.

Også studenterhuset i Odense bliver gul og blå, når mørket falder på.

Og på Flakhaven i Odense er de fleste odenseanere vant til, at det er Dannebrog, der svajer i vinden.

Men nu blafrer det ukrainske flag sammen med det danske.