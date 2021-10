Det gav for nylig et ordentligt smæld fra letbanens køreledning under en testkørsel ved Syddansk Universitet.

Årsagen var en række uheldige omstændigheder. Siden har testkørslen ved SDU været sat i bero.

Det fortæller Steen Lykke, teknisk direktør for Odense Letbane.

Under en testkørsel for halvanden måned siden kortsluttede strømmen, og derefter koblede systemet ud. Men ifølge Steen Lykke var det ikke på grund af alvorlige problemer, selvom kortslutningen gav en voldsom lyd.

»Det har vist, at vores systemer fungerer 100 procent, som de skal. Vi er ved at have korrigeret den fejl, der var, og fra næste uge kan vi køre forbi under helt normale omstændigheder,« siger han.

Samtidig understreger han, at der ikke er grund til at være nervøs for at færdes omkring letbanen under testkørsel ved SDU eller i det hele taget.

»Det skal man overhovedet ikke. Vi har kørt en hel række test, og det er meget omfattende og komplicerede test. Så tværtom,« siger han.

Til gengæld skal man ikke regne med, at det er sidste gang, der sker en kortslutning.

»Det her kan komme til at ske senere hen. Det er ikke uset, at for eksempel et køretøj med en kran på ladet kører ind og får fat i en køretråd, og så skal strømmen koble ud med det samme, og det gjorde den også her,« siger Steen Lykke.

I løbet af denne uge har letbanen kørt ved universitetet med lav hastighed for første gang siden kortslutningen, men ifølge Steen Lykke giver det ikke yderligere forsinkelser.



»Det er irriterende, at vi ikke har kunnet køre tog forbi i en periode, og det har betydet, at visse test er forsinket. Så i stedet har vi omrokeret og lavet så mange af de andre test som muligt i mellemtiden.«