Kommunen vil afdække, om der kan oprettes skoletilbud, hvor børn, der har krænket andre, kan placeres.

Der er ingen tvivl om, at der har foregået grænseoverskridende adfærd, vold og trusler på Agedrup Skole.

Det siger børn- og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen (R) på et pressemøde torsdag aften.

Derfor har kommunen besluttet at sætte en række tiltag i gang, hvor af et af dem handler om, at kommunen vil afdække potentialet for andre typer skoletilbud, end dem kommunen har nu.

- Det handler om at afdække, om vi har mulighed for at oprette skoletilbud, som ikke findes i dag, hvor vi kan placere børn, der har krænket andre, siger rådmanden.

Derudover har kommunen besluttet at iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt skolelederne på byens skoler oplever, at der kan være lignende tendenser, og om der er tilstrækkeligt med handlemuligheder.

Undersøgelsen vil blive iværksat fredag, hvor kommunens skoleledere er blevet indkaldt til et møde med Børn- og Ungeforvaltningen.

Her vil det ifølge Susanne Crawley Larsen blive indskærpet overfor skolelederne, at det hun kalder "værktøjskassen" bliver brugt.

- Det handler blandt andet om at gennemgå den bekendtgørelse, som gør det muligt at bortvise børn fra skolen og skærme dem fra bestemte områder af skolen, så vi kan undgå, at et barn, der er offer, skal møde dem, der har gjort det fortræd allerede dagen efter, siger hun.

Konkret på skolen vil der være et øget fokus på tilsyn i pauserne fra uge ni, fremgår det af kommunens handlingsplan.

Det var i mandags, at både Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne fortælle, at over 100 forældre til børn på Agedrup Skole havde sendt et brev til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommune.

Her udtrykte de bekymring over en række hændelser på skolen.

Inden pressemødet med børn- og ungerådmanden torsdag aften kom det frem, at ledelsen på Agedrup Skole kendte til blandt andet tre episoder om trusler med kniv og et tilfælde, hvor et barn har fået "11-års tæsk".

Det viste en "afdækning af viden på baggrund af forældrehenvendelse" om skolen, som er foretaget af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.

/ritzau/