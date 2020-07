Lige nu står 15 personer ansat ved Odense Kommune i limbo.

Juni blev det meldt ud, at de enten måtte gå ned i løn eller lade sig fyre. Men nu har sagen taget en drejning, efter FOA er gået ind i sagen.

Det skriver Fagbladet FOA, der løbende har dækket sagen om 14 tekniske serviceledere og en servicemedarbejder i den fynske kommunes By- og Kulturforvaltning.

Her har man nu besluttet at sætte processen på pause, indtil medarbejderne i sagen er blevet hørt. Det blev de nemlig ikke i første omgang, hvilket møder kritik hos afdelingsformand i FOA Odense, Nina Skov-Lauridsen.

»Odense Kommune har brudt MED-aftalen, som de har skrevet under på igennem Kommunernes Landsforening. Derfor er vi jo nødt til at gå ind og sige, at det her er simpelthen en 'ommer.' Men jeg kan også sagtens forstå, at det kan være psykisk hårdt ikke at vide, om man er købt eller solgt,« siger hun til fagbladet.

I det ultimatum, som kommunen i juni stillede servicelederne lød det, at de gennemsnitligt skulle gå 90.000 kroner ned i løn årligt.

Dette blandt andet, fordi de stod til at miste deres ledelsesfunktion - og dermed også ledelsestillæg. Mister de dette tillæg, er det efter bogen.

FOA insisterer dog på at forhandle om de tilfælde, hvor kommunen ønsker at skære i kvalifikationstillæggene.

»Det er svært at argumentere for at fjerne deres kvalifikationstillæg. De har jo stadig de kvalifikationer. Det kan for eksempel være fleksibilitet eller specialviden. Odense Kommune vil vel ikke have ansatte, der er ufleksible, og det er jo ikke fordi, de glemmer den viden, som de har tilegnet sig,« siger Nina Skov-Lauridsen om sagen.

Til FOA fortæller Jane Jegind, der er rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, at hun ikke ønsker at kommentere sagen, så længe forløbet er sat i bero.