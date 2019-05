Danmarks fjerdestørste kommune har hvæsset sparekniven og er klar til at stikke den dybt ind i kommunens kulturliv.

Hele 200 millioner kroner skal findes i budgettet for Odense Kommune i 2020, og det kan komme til at gå ud over en række lokale aktiviteter.

Ifølge Fyens Stiftstidende blev politikerne i By- og Kulturudvalget tirsdag aften præsenteret for et sparekatalog med forslag til, hvor sparekniven skal føres ind.

Eksempelvis vil spareplanen føre til et farvel til Friluftsbadet i Bolbro, H.C. Andersens Julemarked, de gratis sommerkoncerter om torsdagen i Kongens Have og sankthansbålet på Engen.

H. C. Andersens julemarked i Odense er truet på livet efter spareplan. Arkivfoto Foto: Claus Fisker

Spareøvelsen sker i et forsøg på at imødekomme udgifter til flere ældre og flere børn i kommunen.

De folkevalgte har allerede nikket til, at man vil finde de første 60 millioner ved at fyre 100 medarbejdere i den kommunale administration. Men nu står kulturlivet altså for skud.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) erkender, at det kommer til at gøre ondt på kulturen i Odense. Og det ærgrer hun sig over.

»Kulturen er også med til at definere odenseanernes velfærd,« siger hun.