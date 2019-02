Cirka 10 procent af de administrative medarbejdere i Odense Kommunes administration skal fyres.

Mindst 100 administrative medarbejdere skal fyres i Odense Kommune.

Det står klart, efter at økonomiudvalget i kommunen onsdag har truffet beslutningen efter forslag fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Det oplyser kommunen.

Antallet af medarbejdere svarer til cirka 10 procent af kommunens administration. Fyringerne skal give 60 millioner kroner.

Beslutningen om at fyre er et af flere tiltag, som økonomiudvalget med den socialdemokratiske borgmester og tre rådmænd fra henholdsvis Venstre, De Radikale og De Konservative har truffet.

Tiltagene skal sikre, at kommunen kan finde tilstrækkeligt med penge til velfærd som vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem.

Kommunen vil finde 200 millioner kroner ekstra til den nære velfærd i 2020. Det sker ifølge kommunen ved at skære ind til benet på områder som administration, kultur og byudvikling.

Foruden fyringerne nedsættes en taskforce, som i foråret skal undersøge, hvor stort et problem kommunen står overfor med flere børn og ældre. Den skal samtidige pege på løsninger.

Taskforcen skal efter planen rapportere til byrådet inden sommerferien, så arbejdet kan blive en del af budgettet for 2020, som skal vedtages i efteråret.

Venstre-rådmand Jane Jegind har tidligere udtrykt skepsis over for forslaget om at fyre 100 i administrationen.

'Jeg er helt med på, at vi kan og skal kunne effektivisere. Men det lyder så popsmart, at vi bare kan spare på administrationen,' har hun udtalt ifølge det regionale medie fyens.dk.

/ritzau/