Fremover må ansatte i Odense Kommune ikke længere bruge snus eller nikotinposer i arbejdstiden.

Onsdag har kommunens økonomiudvalg således vedtaget, at kommunens rygepolitik nu ikke kun skal omfatte rygning, men også nikotinprodukter.

Det gælder blandt andet e-cigaretter, såkaldte puff-bars og altså også snus og nikotinposer, som i de senere år er steget i popularitet.

Det nye forbud deler vandene blandt Odenses politikere.

Christoffer Lilleholt er rådmand for Venstre i Odense.

Forslaget blev stemt ned af Venstre, hvor rådmand Christoffer Lilleholt kalder det »en stor indgriben i den private sfære«.

Han erklærer sig uforstående overfor, at kommunen skal blande sig i folks om spørgsmål, der »ikke går ud over andre«.

Omvendt stemte Konservative for.

Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose (K) kalder forbuddet »fortrinsvis« for børnenes skyld; de skal ikke se voksne bruge nikotinprodukterne, siger han og henviser til f.eks. skolelærere i kommunen.

I Venstre undrer det dog, hvorfor man i så fald ikke målretter forbuddet mod de grupper, der arbejder med børn.

»Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan kommunale medarbejdere på et kontor kan påvirke børnene,« siger Christoffer Lilleholt.

For medarbejdernes sundhed

Til det kritikpunkt påpeger Hummelmose fra Konservative, at forbuddet også har et andet formål: Nemlig at værne om medarbejdernes sundhed.

For ifølge rådmanden er det ikke kun rygning, der er sundhedsskadeligt. Han kalder afhængighedspotentialet i nikotin - uanset om det ryges eller placeres mellem læbe og gummer - »på linje med opioider«.

Tommy Hummelmose er rådmand i Odense Kommune for Konservative.

Derudover er nikotin »skadeligt for hjernen«, siger han og henviser til forskning, der peger på, at det kan hæmme udviklingen i hjernen hos børn og unge.

»Nikotin er et giftstof, der føres hurtigt med blodet til hjernen og ud til hele kroppen. Nikotin er særligt farligt for børn og unge, fordi nikotin kan skade den unge hjerne.«

Hvordan er nikotins skadelige effekt på børns hjerner relevant for de ansatte i kommunen?

»Fordi de er rollemodeller,« siger Hummelmose.

Han tilføjer, at nikotin nedsætter blodomløbet, og derudover siger han, at afhængighed af nikotin vil øge tendensen til at bruge cigaretter, 'puff bars' og 'e-cigaretter'.

På det punkt bliver han dog modsagt af forskningen.

»Det er usikkert, om produkterne øger risikoen for, at man begynder at ryge cigaretter. Der mangler forskning på området,« skriver således Kræftens Bekæmpelse om snus og nikotinposer på sin hjemmeside.

Hummelmose holder dog fast i, at nikotinafhængighed kan »øge tendensen til at bruge andre nikotinprodukter som rygning«.

»Det må du gerne citere mig for.«

Han anerkender, at et forbud mod snus eller nikotinposer, der gemmes under læben, kan være svært at håndhæve.

»Det skal ikke håndhæves, andet end at man skal snakke om, at man ikke må bruge snus. Vi har tiltro til, at når man laver aftaler med medarbejderforeningen og tillidsmænd, bliver de overholdt.«

De ansatte kan fortsat bruge nikotintyggegummi, siger han, fordi det er godkendt som et rygeafvænningsprodukt.