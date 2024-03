Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune bliver torsdag præsenteret for en afdækning i sager fra Agedrup Skole.

De seneste dage har Odense Kommune forsøgt at få et overblik over sager om vold, trusler og grænseoverskridende adfærd på Agedrup Skole.

Torsdag aften holdes der ekstraordinært møde i Børn- og Ungevalget, hvor udvalget bliver præsenteret for en afdækning af sagerne.

Det oplyser Børn- og Ungeforvaltningen i kommunen til Ritzau.

Konkret kalder forvaltningen det en "afdækning af viden på baggrund af forældrehenvendelse om skolen".

Sagen kom frem mandag, da Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne fortælle, at over 100 forældre til børn på skolen havde sendt et brev til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommune.

Den uacceptable adfærd dækker ifølge forældrene over elevers trusler med kniv ned til 4. klasse, indtag af alkohol og euforiserende stoffer, krænkelser af seksuel karakter samt vold og tæsk, i anledning af at børn fylder 11 år.

Udvalget vil desuden på mødet, der begynder klokken 18, drøfte, hvad der skal være af handlinger på baggrund afdækningen, oplyser forvaltningen.

Det er ikke oplyst, hvem der har stået for afdækningen af sagerne.

Men børn- og ungerådmand i kommunen Susanne Crawley Larsen (R) oplyste tirsdag, at hun forventede Børn- og Ungeforvaltningen havde et overblik over sagerne i løbet af et par dage.

Siden brevet fra forældrene er sendt af sted, har skolebestyrelsen på skolen kaldt sagerne "dybt beklageligt" i en kortfattet besked til elevernes forældre.

Det skete efter et ekstraordinært møde i bestyrelsen onsdag, skrev Fyens Stiftstidende.

- Det er dybt beklageligt, at elever på Agedrup Skole har været udsat for voldsom adfærd og krænkelser, og at mange forældre ikke føler, der er taget tilstrækkeligt hånd om det, lød det blandt andet.

Skolebestyrelsen gjorde det klart i beskeden, at de tager sagen "meget seriøst", og at man "ønsker alt det bedste for Agedrup Skole, hvor læring og trivsel skal gå hånd i hånd".

Bestyrelsen understregede desuden, at man også oplever dedikerede medarbejdere på skolen, som har et ønske om at skabe et miljø med tryghed og anerkendelse.

