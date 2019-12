Tidligere var odderen nærmest udryddet i den danske natur, men nu har den pelsede fiskejæger fået et comeback.

For første gang siden 1960'erne er der påvist oddere på Lolland.

Det er godt nyt og vidner om, at bestanden af oddere herhjemme er i fremgang, lyder det fra seniorrådgiver Morten Elmeros, Aarhus Universitet.

- Det er stort, fordi det er mange årtier siden, der sidst er set oddere på Lolland. I det hele taget har odderen haft det svært i Østdanmark, hvor den har været meget sjælden, siger han.

Odderen er udbredt i Jylland, og den har også vundet fodfæste på Fyn. I Nordvestsjælland er der en meget lille bestand, mens man skal tilbage til 1960'erne for at finde det senest rapporterede fund af oddere på Lolland.

Men en mørk nattetime i november i år forevigede et vildtkamera to oddere ved et lille vandløb på Lolland.

I en tid, hvor der ellers er tilbagegang for mange dyre- og plantearter, er det godt nyt, påpeger seniorrådgiveren.

- Det er en lille solstrålehistorie. Det er ikke det hele, der går tilbage, siger Morten Elmeros.

Odderen var engang almindelig ved danske vandløb, søer og kyster.

Men den blev opfattet som et skadedyr, fordi den spiste fisk, og derfor blev den jaget og fanget i fælder.

Andre oddere druknede i ruser eller døde i trafikken.

I 1967 blev odderen fredet, og siden starten af 1990'erne har en bestand af oddere i Nordvestjylland langsomt spredt sig.

Ud over fredningen blev det vandlevende dyr hjulpet på vej af renere vandløb og stopriste i fiskernes ruser.

- De ting er der efterhånden kommet styr på, så forholdene for oddere er blevet bedre, siger Morten Elmeros.

Det samme billede er set i andre europæiske lande.

Odderen er en eminent svømmer, så det er tænkeligt, at odderne på Lolland er kommet fra enten Fyn eller Sjælland.

En genetisk test kan afklare, hvor dyrene kommer fra, og derfor vil forskerne gerne høre fra folk, der finder dødfundne oddere.

/ritzau/