Der bliver drysset ekstra krymmel over Kolding, når ingen ringere end USAs nu tidligere præsident Barack Obama kommer til byen 28. september.

Arrangementet på SDU, hvor Obama går på talerstolen foran 200 studerende og flere end dobbelt så mange erhvervsfolk, er lukket for alle øvrige.

Men de 11 medlemmer af Kolding Kommunes økonomiudvalg samt kommunaldirektøren er nu alle sikret en plads, efter udvalget på sit seneste møde har godkendt en støtteansøgning på 750.000 kroner fra Foreningen Business Kolding, der står bag arrangementet.

Kommunen er med bevillingen nemlig blevet tildelt 27 billetter, hvoraf altså de 12 allerede er fordelt.

De øvrige 15 vil blive givet til dels almindelige borgere, dels studerende, som ellers ikke havde adgang til at deltage og - måske - få et håndtryk og en selfie med Barack Obama.

Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding, mener, de 750.000 kroner trods sparetider er givet godt ud.

“At Obama kommer her er noget, der virkelig er med til at brande Kolding. Pengene bliver taget fra markedsføringsbudgettet, så det kommer ikke til at påvirke eller give besparelser andre steder. Vi gør det på nøjagtig samme måde, som Horsens gjorde, da de satsede mange penge på kultur i form af nogle sindssygt gode koncerter. Vi gør det for at brande Kolding som studieby,” siger Jørn Pedersen.

Han peger på, at kommunen til sammenligning sidste år bevilgede tre millioner kroner til EM i badminton, der også blev afviklet i Kolding.

“Vi kan se, at vi på grund af EM har “fået” over 300 artikler. Sådan en omtale er rigtig meget værd,” siger han videre.

Økonomiudvalget er sammensat bredt af byrådets partier, og det er et enigt udvalg, som har vedtaget at give trekvart million kroner til Obamas besøg, oplyser borgmesteren, der som den eneste ikke deltog i afstemningen, fordi han som medlem af bestyrelsen i Foreningen Business Kolding erklærede sig inhabil.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke kriterier der lægges til grund for hvilke 15 borgere og studerende, der får en af de eftertragtede billetter.