Det er ikke hvem som helst, der kommer på besøg i Aalborg, når kalenderen siger marts 2022.

Arrangementet Demokratiets Genklang, som holdes i Musikkens Hus til foråret, får besøg af den forhenværende, amerikanske vicepræsident Al Gore 20. marts.

Det oplyser Musikkens Hus.

»Vi er glade for endnu en gang at kunne byde en så markant kapacitet velkommen på scenen i Musikkens Hus. Al Gore har i den grad udnyttet sit embede til at gøre verden til et bedre sted og er en af de klimafrontkæmpere, der er allermest respekt omkring,« siger direktør for Musikkens Hus Lasse Rich Henriksen.

»Vicepræsidenten stod derfor allerøverst på ønskelisten over talere på dette område, og jeg føler mig overbevist om, at virksomhedsledere såvel som almindelige borgere vil gå fra arrangementet i Musikkens Hus med ny viden og motivation til at gøre en endnu større klimaindsats i fremtiden.«

Al Gore var vicepræsident fra 1993 til 2001, da Bill Clinton sad ved magten i USA.

Musikkens Hus holder 20. marts den tilbagevendende demokratiske festival Demokratiets Genklang, hvor et af emnerne er klimaet. Det er her, Al Gore altså skal tale og debattere – og derved får en hovedrolle.

Al Gore modtog Nobels fredspris i 2007 sammen med FNs klimapanel for at sætte fokus på miljømæssige udfordringer og for at fremlægge videnskabelig grundlag, der skulle få politisk handling på området.

Derudover er han grundlægger af The Climate Reality Project, hvis formål er at bekæmpe klimakrisen.

Det er ikke første gang, Musikkens Hus får besøg af prominente, politiske navne fra USA.

I 2019 var tidligere præsident Barack Obama i byen, hvor han skulle tale om lederskab og entreprenørskab.