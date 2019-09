Mens nye pædagoger er stærke i relationer med børn, halter det med forældrerelationer, viser en analyse.

Nyuddannede pædagoger i daginstitutionerne kan ikke det, de skal.

Det viser en analyse fra tænketanken DEA, som 350 dagtilbudsledere fra hele landet har deltaget i. Det skriver Politiken tirsdag.

Mens de nye pædagoger står stærkt, når det gælder deres motivation for at arbejde med børnene, lave sproglege og skifte bleer, står det anderledes til med forældresamarbejdet.

Også det tværfaglige samarbejde med eksempelvis psykologer samt med evnen til at reflektere fagligt over eget arbejde halter hos de nyuddannede.

Dagtilbudsledere vurderer i analysen, at de pædagogiske dimittender samlet set ikke har de forudsætninger, som kræves for at understøtte den samlede pædagogiske opgave.

Desuden er det ikke alle opgaver, som dimittenderne har stiftet bekendtskab med, når de starter, mener lederne.

Det er ellers to områder, som for nylig blev skrevet ind i den såkaldte styrkede pædagogiske læreplan, som alle daginstitutioner skal arbejde ud fra.

Derfor er det også et problem, at de nyuddannede pædagoger kæmper på de områder, mener Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør i DEA.

- Forældresamarbejde og det tværfaglige samarbejde er rigtig vigtigt. Jeg tror, at alle ønsker at understøtte deres børn bedst muligt. Især udsatte forældre har brug for hjælp til at gøre det endnu bedre for deres børn.

- Derfor har forældresamarbejdet stor betydning, og det har de nyuddannede udfordringer med, siger hun til Politiken.

Mia Rebecca Lund, der er en af formændene i Pædagogstuderendes Landssammenslutning, kalder det forfejlet at tro, at nyuddannede skal kunne alt.

- Det er en falsk præmis. Dagtilbudslederne burde se det som et privilegium, at de faktisk har muligheden for at forme og præge de nyuddannede. Vi kan ikke alt, når vi kommer ud. Vi skal først have noget erfaring, siger hun til Politiken.

Hun vurderer, at pædagoguddannelsen dog bærer præg af at være økonomisk udsultet, hvilket resulterer i for lidt undervisning og for lidt feedback.

/ritzau/