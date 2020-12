Et såkaldt festbatteri fra Aalborg Fyrværkerifabrik bliver nu trukket tilbage.

Det skyldes, at der er risiko for, at det kan bryde i brand og give 'forbrændingsskader'.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Batteriet, der helt præcist har navnet 'AFAC Aalborg Festbatteri', skal derfor trækkes tilbage:

»(Festbatteriet) må ikke sælges,« oplyses det i pressemeddelelsen.

Risikoen for brand i batteriet kan opstå, efter der bliver sat ild i den før affyring:

»Når en artikel har flammer, eller der opstår flammer efter 120 sekunder efter funktion, er der risiko for brandsmitte til det omkringliggende miljø, hvorved der opstår risiko for forbrændingsskader under et eventuelt slukningsarbejde, samt skader på værdier,« lyder det i pressemeddelelsen.

Festbatteriet har CE-reg.nr. 1008-F2-69259898, varenr. BA-CE-300-18-22 og batch nr. 20-1002-003.