»Er der nogen, der mangler et sted at holde nytår, så har vi stadigvæk plads. Vi har masser af soveplads.«

Sådan lyder et opslag på Facebook-gruppen 'Festen og Gæsten 2020-2021', hvor folk kan søge deltagere eller efterspørge nytårsfester på torsdag.

Og det er langtfra det eneste.

Både på Facebook-gruppen og på appen Chililay bliver der søgt efter deltagere til nytårsfester og omvendt.

B.T. har gennemgået en lang række af opslagene, og i mange af dem bliver det understreget, at der er et deltagermaksimum på 10 personer, som det er anbefalingen fra regeringen.

Det er dog bestemt ikke en anbefaling fra regeringen, at man holder nytår med en masse personer, som man ikke kender, og som dermed bringer forskellige sociale bobler til festen.

»Det er en rigtig dårlig idé. Ja, faktisk åndssvagt. Hvis du organiserer en fest med fremmede mennesker, så blander du jo en masse sociale bobler. Det er ikke smart,« understreger Jan Pravsgaard Christensen, professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Men hvorfor mener man, at det lige nu er tid til at holde nytår med personer, man ikke kender?

Det vil Klaus Øllgaard gerne svare på.

Den 42-årige ejendomsmægler er selv aktiv på Facebook-gruppen og skal holde nytår med 15 andre mennesker, hvoraf flere er folk, han ikke har mødt før.

»Jeg synes, det er til grin, at man prøver at isolere mennesker, der ikke er i en risikogruppe, så man kan undgå, at de bliver ramt af en forkølelsesvirus, der varer et par dage,« siger Klaus Øllgaard.

Men Klaus. Det handler jo især også om, at du og andre kan give smitten videre til folk, der kan risikere at dø af den?

»Nej, for jeg går ikke ud, når jeg er syg. Jeg kommer ikke til at besøge ældre i mit netværk. Så når jeg ikke har symptomer, så er der ingen grund til at isolere mig.«

Det er ikke alle, der får symptomer. Er du ikke bange for, at du uden at vide det kan smitte en ældre borger, når du er ude at handle eksempelvis?

»Hvis den ældre herre vil have sin ret til at gå ned og handle, vel vidende at det er med livet som indsats, så er det da hans ansvar. Det er da ikke mig, der skal beskytte de ældre. Man kan ikke tage ansvar for alle.«

Hvad tænker du om, at man arrangerer nytårsfester med folk, som man ikke kender?

Men det er jo så der, vi har talt meget om, at vi løfter i flok og udviser samfundssind, fordi der er nogen, der ikke kan klare virussen. Den køber du ikke?

»Nej, det er da et helt forkert fokus. Vi har en tilbøjelighed til at udskamme alle dem, der bare lever deres liv. Og det er ofte dem, der ikke har læst op på det, som udskammer andre. Jeg har læst meget, og jeg har taget aktiv stilling,« siger Klaus.

Det er dog bestemt ikke en god idé at blande en masse sociale bobler og potentielle smittekæder til nytår, hvis man spørger både Jan Pravsgaard Christensen og Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

»Det er næsten at bede om problemer. Hvorfor skal man opsøge fremmede mennesker til nytår? Det må vente til næste år. Det er virkelig ikke gennemtænkt og i værste fald decideret destruktivt,« siger han.

Faktisk er han bange for, at vi kan ende med at smide det hele på gulvet på torsdag.

»Egentligt er nytårsaften en rigtig dum ting lige nu, for vi har gjort os meget umage, og nu kan vi sætte det hele over styr. Rigtig mange har jo set andre her i juletiden og kan potentielt bære på smitten,« understreger han.