Ulvepar bestående af danskfødt hunulv og tyskfødt hanulv har fået mindst seks hvalpe syd for Holstebro.

Det er nu bekræftet, at et nyt ulvepar i Vestjylland har fået mindst seks hvalpe.

Det oplyser Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, der overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Vildtkameraer fotograferede søndag 23. juni ulvehvalpene, der vurderes at være halvanden måned gamle.

Miljøstyrelsen kunne i marts fortælle, at et nyt ulvepar bestående af en danskfødt hunulv og en tyskfødt hanulv havde etableret sig syd for Holstebro.

Det er dette par, der nu har fået hvalpe.

Det var i 2012, at ulven vendte tilbage til den danske natur efter næsten 200 års fravær.

Det skete, da en ulv blev fundet død i Thy.

Siden er der observeret ulve og indsamlet dna-spor i det meste af Jylland.

Det første danskfødte kuld ulvehvalpe kom til verden i 2017 i Vestjylland.

I alt otte hvalpe kom til verden, og en hunulv fra dette kuld er mor til det nye kuld hvalpe.

En anden af de otte blev skudt og dræbt på en mark uden for Ulfborg. Det er ulovligt, da ulven er fredet af et EU-direktiv.

En 66-årig mand blev idømt 40 dages betinget fængsel, men han har anket dommen til Vestre Landsret. Her skal sagen behandles til september.

Eksperter vurderer, at der aktuelt befinder sig mindst fem voksne ulve i Danmark - parret i Vestjylland, en ulv i Nordjylland, en ulv i Midtjylland og en ulv i Sydvestjylland. Dertil kommer nu mindst seks ulvehvalpe i Vestjylland.

Danmark har siden 2014 haft en forvaltningsplan for ulve. Den sikrer, at der kan udbetales erstatning til husdyrholdere, der får deres dyr angrebet af ulve.

Planen sikrer også, at der kan gives tilskud til etablering af ulvesikre hegn i et afgrænset område i Vestjylland.

