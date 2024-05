Smerter i kroppen. For lidt bevægelse. For mange kilo.

På flere måder går det den forkerte vej med danskernes sundhed, og det skal der laves om på.

Det mener man i hvert fald hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der mandag er kommet med et sundhedsudspil, der vil have stoppet den negative udvikling.

»Usund livsstil går ud over den enkelte. Det er i sig selv en vigtig dagsorden. Men for DA handler det også om, at vi har brug for alle kræfter i fremtidens arbejdsstyrke,« som det lyder fra Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Udspillet fra organisationen består af fem konkrete tiltag:

At regeringen skal udarbejde en strategi for en sundere befolkning. At regeringen skal fastsætte konkrete, nationale mål for danskernes sundhed. At der skal udvælges 10 virkningsfulde indsatser fra kommunernes generelle sundhedsfremmeindsats. At kommunerne skal være bedre til at gå i dialog med virksomhederne og komme med systematiske tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. At det offentlige og det private i højere grad skal indgå i samarbejder om opgaver vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse.

Ifølge DR indeholder oplægget fra DA også, at regeringen og kommunerne forpligtiger sig til »at indføre nationale mål for, hvor stor en andel af borgerne der for eksempel vejer for meget, motionerer for lidt, ryger eller har symptomer på psykisk mistrivsel«.

Jyllands-Posten supplerer med, at »hvis en kommune ikke lever op til målene, skal den forpligtes til at udarbejde en handleplan«.

Hos DA påpeger man, at en bedre sundhed blandt danskerne ikke bare vil mindske de offentlige sundhedsudgifter, det vil også styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

»Der er brug for, at vi får skabt nogle rammer, hvor det er nemmere at leve sundt og træffe sunde beslutninger, så flere får et godt, sundt og langt liv og arbejdsliv,« siger Pernille Knudsen:

»Det kræver en indsats fra mange aktører – både den enkelte, virksomhederne og samfundet. Selvom den enkelte har hovedansvaret for sin egen sundhed, så er samfundet ansvarlig for at skabe gode rammer for folkesundheden.«