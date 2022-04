Når det sidste glas er drukket, og juice- eller mælkekartonen er tom, så skal den ikke længere smides i skraldespanden med det øvrige restaffald.

I hvert fald ikke i Aalborg Kommune.

Her er reglerne for affaldssortering fra 1. april blevet ændret, så drikkekartoner nu skal sorteres sammen med plast og metal.

Det kan måske virke ulogisk, men der er en god forklaring på galskaben.

»I princippet skal kartoner i deres egen fraktion, men for at gøre det nemmere for borgerne skal de nu i plast og metal, fordi vi har maskiner, der kan sortere det på Reno Nord,« siger Per Clausen (EL), der er rådmand for klima og miljø i Aalborg Kommune.

Mens mange nok vil tænke at karton er tættere beslægtet med pap, så indeholder drikkekartoner en belægning på indersiden af enten plast eller alufolie, der gør, at den skal sorteres med det øvrige plast og metal.

På Reno Nord bliver belægningen så adskilt fra kartonen, og de kan derefter genanvendes hver for sig, så heller ikke papfibrene i kartonen går til spilde.

Hvis den nye sorteringsmetode alligevel ikke lyder helt fremmed, så er det fordi, at den allerede anvendes i andre danske kommuner. I eksempelvis Københavns Kommune har man siden 1. juli 2021 sorteret drikkekartoner på den måde.

Anderledes står det til i Aarhus Kommune. Her skal drikkekartoner fortsat smides ud sammen med restaffaldet. Der er dog planlagt nye affaldssorteringsregler fra 2023 i den jyske storby.

Tilbage i 2020 vedtog Folketinget en ny retning for affaldssortering i Danmark. Her blev det besluttet at danskerne fremover skal sortere affald i ti forskellige fraktioner. Det skulle have været indført i midten af 2021, men 74 kommuner har fået dispensation til udgangen af 2022.

Men selvom der er nationale krav for affaldssorteringen, så ligger en stor del af udførelsen hos de enkelte kommuner, og der vil derfor fortsat være regionale forskelle i affaldssorteringen.

»Vi skal sortere i ti forskellige fraktioner, men hvordan vi gør det, er op til kommunerne. I Aalborg giver det mening at sortere drikkekartoner sammen med plast og metal ud fra de maskiner og den viden, vi har,« siger Per Clausen.

Foruden drikkekartoner omfatter de nye sorteringsregler også kartoner med eksempelvis hakkede tomater, yoghurt og lignende.