Supermarkederne har efterhånden råbt op om det længe. Men lige lidt har det tilsyneladende hjulpet.

Antallet af butikstyverier er massivt stigende.

Det har fået flere supermarkeder til at tage alternative metoder i brug.

Nu har Føtex i Aalborg også set sig nødsaget til at fjerne champagneflasker fra hylderne.

Hvis en kunde vil købe en flaske, må de henvende sig til personalet, skriver TV 2 Nord.

Butikschefen forklarer, at det har vist sig at være det mest effektive mod butikstyverier; at fjerne varerne.

Alternative metoder mod butikstyveri er langt fra et enestående tilfælde.

B.T. har efterhånden beskrevet en række af dem.

I Aalborg har Kvickly sat låse på sine kølebokse.

Hvis du handler i Vissenbjerg, kan du risikerer at blive overvåget, uden du ved det.

Den lokale Spar-købmand oplever ligeledes flere tyverier end tidligere set. Derfor har man investeret i såkaldte butiksspioner, som holder øje med kunder, mens de handler.

Og senest har SuperBrugsen i Ringe forbudt rygsækker, mens man handler.

»Vi sætter skiltene op, og så tager vi dialogen med de kunder, der kommer ind med tasker. Vores personale er informeret, men vi kan jo ikke fysisk tage taskerne fra folk – vi kommer ikke til at lege politifolk, men vi vil selvfølgelig være mere opmærksomme,« sagde Janne Habekost, butikschef i SuperBrugsen, til Fyens Stiftstidende.

Ifølge TV 2 er 67 butikstyverier blevet anmeldt til politiet om dagen i 2023.

I 2022 var det tal 57 – og i 2020 var det 48.