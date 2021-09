Har du en psykisk sygdom? Eller kender du en, som har en psykisk sygdom?

Chancen for at du kan svare ja til et af ovenstående spørgsmål er stor.

Hver anden familie i Danmark har nemlig psykisk sygdom tæt inde på livet.

Derfor vil Center for Mental Sundhed gerne invitere borgerne i Odense til kaffe og flødeboller – samt en snak om psykisk sygdom. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

»Tabuer er med til at forstærke fordomme om mennesker med psykisk sygdom,« står der i pressemeddelelsen.

»Center for Mental Sundhed og "EN AF OS"-ambassadørerne håber derfor, at de gennem kaffesalonerne kan være med til at bryde tabuerne og gøre os mindre usikre, nervøse, forbeholdne og afstandtagende overfor mennesker med psykisk sygdom.«

Center for Mental Sundhed står klar sammen med de frivillige ambassadører, der er mennesker, som selv har erfaring med psykisk sygdom.

»Sammen tager de en snak med de besøgende om de tabuer og fordomme, der eksisterer, og om, hvad psykisk sygdom egentlig er, og hvordan man kan håndtere det i hverdagen,« står der i pressemeddelelsen.

Kaffesalonerne i Odense kommer til at foregå på følgende datoer:

Syddansk Universitets bibliotek: Mandag d. 13/9 og tirsdag d. 14/9 2021 i tidsrummet 12-15.

Odense Hovedbibliotek: Mandag d. 20/9 og tirsdag d. 21/9 i tidsrummet 12-15.

Vollsmose Bibliotek: Onsdag d. 22/9 og torsdag d. 23/9 i tidsrummet 12-15.

»Målet er, at vi alle sammen i stedet vil møde mennesker med psykisk sygdom med en større åbenhed og forståelse,« står der afsluttende i pressemeddelelsen.