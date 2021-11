Ansatte på ældreområdet i Aalborg skal fra næste uge vise coronapas på jobbet.

Kommunen vil kontrollere det ved stikprøver. Det fortæller ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune Carsten Møller Beck til DR.

»Vi har stigende smitte lige nu, og vi har brug for at signalere den tryghed over for både vores borgere og medarbejdere,« siger han.

Det kommer også til at gælde for ansatte i kommunale botilbud. Loven, der gør det muligt, ventes at træde i kraft fra fredag.

Kommunernes Landsforening (KL) opfordrede i sidste uge kommunerne til at indføre sådanne krav.

Her fortalte administrerende direktør Kristian Vendelbo, at han forventede, at langt de fleste kommuner ville følge opfordringen.

Det har Aalborg Kommune altså valgt at gøre.

I begyndelsen af november havde Aalborg et incidenstal på 135. Incidenstallet angiver, hvor mange smittede en kommune har pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

22. november var kommunens incidenstal på 263, hvilket fremgår af den seneste oversigt hos Statens Serum Institut.