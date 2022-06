Lyt til artiklen

IKEAs nye køleanlæg kan være godt nyt for dig. Også selvom du ikke køber møbler i det svenske varehus.

Det nye køleanlæg er et såkaldt fjernkøleanlæg og det leverer, udover en mere behagelig indkøbsoplevelse, også overskudsvarme, som kan bruges af fjernvarmekunder i Aalborg.

»Det kan derfor give et bidrag til fjernvarmeregningen,« siger Per Clausen (EL), der foruden at være rådmand for klima og miljø i kommunen også er formand for Aalborg Forsyning.

Men inden at borgere i Aalborg får hænderne hævet for højt over hovedet, så går der nok lidt tid, inden det kan ses på varmeregningen.

»Der er tale om et relativt lille anlæg, så der skal flere med, før det vil kunne ses. Men det, at vi kommer i gang, betyder, at vi forhåbentlig kan få flere butikker med,« siger Per Clausen, der dog ikke tøt sætte kroner og øre på, hvad varmeforbrugere kan spare på sigt.

Fjernkøleanlægget er desuden mere grønt, end det tidligere køleanlæg hos møbelgiganten.

Aalborg Forsyning anslår, at man kan spare klimaet for næsten 2.000 tons CO₂ over de næste seks år.

»Det er jo ubetinget en god løsning, når det både bidrager til klimaet og samtidig kan give billigere varme,« lyder det fra Per Clausen.

Ifølge Aalborg Forsyning kan overskudsvarmen fra IKEA årligt opvarme, hvad der svarer til 480 boliger.