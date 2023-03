Lyt til artiklen

En pakke fra PostNord ligger foran din hoveddør.

Fremover kan du få et billede af pakken, når pakkeposten har afleveret den på din adresse.

Det eneste, det kræver er, at du downloader PostNords app og er tilmeldt virksomhedens fleksible leveringsløsninger Modtagerflex og Flexchange.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra PostNord.

Formålet er, at du præcis ved, hvor på adressen din pakke er leveret.

»Vi er meget optagede af hele tiden at forbedre kundernes oplevelse, og jeg er sikker på, at pakkemodtagerne bliver glade for, at vi nu tilføjer et nyt element, der giver dem endnu mere information om deres pakker,« siger Stine Sander, Pakke- og kommunikationsdirektør i PostNord Danmark.

Når du har downloadet PostNords app, kan du tilmelde dig Modtagerflex og Flexchange.

Ordningerne gør det muligt for dig at få leveret pakker på din adresse, selvom du ikke er hjemme.

Modtagerflex er en fast aftale med PostNord om, at pakker må stilles på adressen, mens Flexchange er en engangstilladelse, som modtagerne har mulighed for at give, hvis de på dagen for levering ikke forventer at være hjemme.

PostNord har planer om at udvide fotoservicen til også at gælde de tilfælde, hvor et bud forgæves har forsøgt at aflevere en pakke.