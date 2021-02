Der er nu registreret samlet fem tilfælde af coronavirus med den sydafrikanske variant, B.1.351.

Der er fundet endnu et tilfælde af den smitsomme coronavariant B.1.351 i Danmark.

Det er femte tilfælde af varianten, der udspringer fra Sydafrika. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Den smittede har været i udlandet. Den smittede og de nære kontakter er i isolation.

Det er ikke oplyst, hvilket land det seneste smittetilfælde har været i, eller hvornår vedkommende er testet positiv.

Blandt de første fire tilfælde i Danmark har en været i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater, en har været i Vestafrika og to har været i Østafrika.

Den sydafrikanske coronavariant er ligesom den britiske - B117 - mere smitsom end de gængse coronavarianter.

De sydafrikanske myndigheder oplyste første gang om varianten 18. december, men den er fundet i prøver helt tilbage fra oktober.

Varianten vurderes at være årsagen til en stor stigning i antallet af smittetilfælde i Sydafrika i slutningen af 2020 og starten af januar, hvorefter smittetallene dog har været kraftigt nedadgående.

Foreløbige analyser tyder på, at smittede med varianten har en større mængde virus i sig.

Der har blandt nogle eksperter været rejst en bekymring for, at vacciner ikke vil virke lige så effektivt over for den sydafrikanske variant som de gængse varianter.

Ifølge Pfizer/BioNTech og Moderna, de to første selskaber til at få godkendt vacciner i EU, virker deres vacciner mod varianten.

Der er ifølge Statens Serum Institut (SSI) indtil videre ikke noget, som tyder på, at varianten fra Sydafrika gør de smittede mere syge, eller at der er en højere dødelighed.

Men da den smitter mere, kan den indirekte føre til flere indlæggelser og døde, fordi flere bliver syge.

Det er ikke muligt direkte at afkode på en positiv coronatest, om man er smittet med den sydafrikanske coronavariant.

Det kræver en efterfølgende analyse - i fagsprog kaldet sekventering - der kan tage op til en uge.

