»Vi har nu mistanke om, at tre personer, som denne sommer er blevet syge af TBE, er blevet smittet i netop dette område,« siger overlæge Anders Fomsgaard, der har med Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik at gøre på Statens Serum Institut.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det seneste tilfælde på TBE har ramt en mand, der bor i Holløse. Det første tilfælder drejer sig om en mand med bopæl i Vinderød ved Frederiksværk.

Senere kom meddelelsen om en 69-årig mand med bopæl i Tisvilde tæt ved Tisvilde Hegn.

I begyndelsen kunne seruminstituttet ikke udelukke, at han var blevet smittet under et besøg på Bornholm, som er det sted i landet, hvor virussen er mest udbredt.

De seneste år har antallet af smittede personer på Bornholm ligget på mellem to og fire, mens det først er i år, at der er registreret TBE i Nordsjælland. Den var det senest i 2009.

Den 69-årige fra Tisvilde oplyste til Frederiksborg Amts Avis tirsdag, at han blev smittet, da han i forsommeren var på Bornholm. Denne overbevisning deles ikke af Anders Fomsgaard:

»Når man ser på, hvor lang tid siden det er, at manden var på Bornholm, og på, hvornår han mærker smitten, anser jeg for det mest sandsynlige, at han er blevet smittet i Tisvilde Hegn. Og selvom det måske kun er to og ikke tre tilfælde, vi kender fra Tisvilde-området område, er det en alvorlig situation, fordi det er et område, hvor mange mennesker færdes i naturen. Den geografiske afstand mellem de steder, hvor de smittede personer har opholdt sig, er kun kort - når man for eksempel sammenligner med, hvor mange kilometer en hjort vandrer på et døgn,« siger Anders Fomsgaard.

Selv om de smittebærende flåter lever i geografisk set små og afgrænsede områder, kan de hurtigt flytte sig til nye områder, hvis de for eksempel har bidt sig fast i en fugl, et rådyr eller en mus.

De tre smittede personer fra Vinderød, Tisvilde og Holløse har alle været indlagt på hospital. Den 69-årige fra Tisvilde var indlagt i 10 dage og betegner sig nu selv som næsten rask.

Sådan går det i følge seruminstituttet ikke for alle.

En tredjedel af alle, der må indlægges, kan få længerevarende mentale eller neurologiske følger af varierende sværhedsgrad, og børn kan få indlæringsvanskeligheder, fremgår det af seruminstituttets hjemmeside.