Der er et stort behov for fixerum i Nordvest.

Hvert fald hvis man spørger initiativtageren bag Fixelancen, Michael Lodberg Olsen.

Efter ti år, hvor det første lovlige og mobile fixerum på Vesterbro åbnede, rykker det nu til Københavns Nordvest-kvarter. Det skriver TV 2 Lorry.

Men for Michael Lodberg Olsen er det ikke nok. Han er utilfreds med, at politikerne ikke gør mere for at nedbringe antallet af stofrelaterede dødsfald.

I 2020 døde 256 i stofrelaterede dødsfald i Danmark – af dem var 89 fra Region Hovedstaden.

Ifølge Michael Lodberg Olsen er der en løsning på problemet:

»Små fixerum, der hvor stofmisbrugerne allerede kommer, kan være med til at nedsætte dødeligheden. Der er ikke en eneste stofbruger, der er død af en overdosis i noget fixerum i hele verden,« siger Michael Lodberg Olsen til TV 2 Lorry.

Og det møder opbakning fra Københavns socialborgmester, Mia Nyegaard fra Radikale Venstre, og Socialdemokratiets overborgmesterkandidat, Sophie Hæstorp Andersen, der begge vil kæmpe for flere små fixerum.

Fixelancen er det første fixerum i Danmark. Det er en ombygget ambulance, der er indrettet, så stofmisbrugere kan indtage stoffer under opsyn af sundhedsfagligt personale.