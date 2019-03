Hvis det lyder som noget for dig at blive svunget fra side til side med 100 kilometer i timen i 45 meters højde, så bør du måske få planlagt en tur i sommerland.

Djurs Sommerland har investeret 35 millioner i en forlystelse kaldet Tigeren, der vil indtage pladsen som den højeste og hurtigste forlystelse på Djursland.

For de forlystelses-kendte er Tigeren af arten 'Gyro Swing', en roterende gondol, hvor du får vægtløsheden at mærke oppe i skyerne.

Lige nu er sommerlandet ved at teste Tigeren, så den kan blive klar til sæsonåbningen i maj.

I testfasen bliver forlystelsen udsat for lidt af en manddomsprøve, når den med 100 km/t svinges op i 45 meters højde mere end 10.000 gange. For at gøre testfasen så realistisk som mulig har Tigeren 40 testdukker om bord.

'Inden en ny forlystelse er klar til at køre med gæster, skal den gennemtestes for alle tænkelige scenarier og forhold. Leverandøren Intamin, som også står bag Piraten, Juvelen og DrageKongen, er derfor i gang med at teste alle systemer samt sikkerhedssystemer. Derudover testes det også, om den belastning kroppen udsættes for under en tur i Tigeren, svarer til den beregnede belastning på op til 5G,' siger adm. direktør Henrik B. Nielsen i en pressemeddelelse.

Når Tigeren har bestået alle test, skal den endeligt godkendes af eksperter fra det tyske firma TÜV og det danske Force Technology.

Tigeren forventes at bliver godkendt til at køre med gæster der er min. 125 cm høje.