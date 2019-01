Kristine Kold fik noget af et chok, da hun blev ringet op af sønnens skole, der forklarede, at han havde haft en voldsom oplevelse i taxien i morges.

Den daglige taxitur til og fra skole var mundet ud i, at chaufføren i et anfald af 'road rage' var sprunget ud af bilen og var endt i håndgemæng med en anden bilist.

Kristine Kolds 12-årige søn David har infantil autisme. Han har meget svært ved at overskue det, hvis hans daglige rutiner pludselig skifter eller han udsættes for larm eller store menneskemængder. Hans historie er endnu en i rækken i B.T.s taxitjek, som har afsløret mange bekymrende og skræmmende oplevelser, som danske taxikunder har haft.

»Som jeg forstod det på David, så havde chaufføren lavet en hård opbremsning. Herefter råbte han ud af vinduet,« starter Kristine Kold og fortsætter:

»Af en eller anden grund stiger han umiddelbart efter ud af bilen, hvor han går hen til en anden bilist, som åbenbart er den person, han er vred på.«

»De begynder så at skubbe til hinanden, mens de råber op,« forklarer Kristine Kold, som fortæller, at episoden fandt sted lige ved et lyskryds på den befærdede Frederikssundsvej i Københavns morgentrafik.

Hvad sker der så?

»Lidt efter vender chaufføren tilbage til bilen. David har reageret på den måde, at han har taget sin mobiltelefon op og siddet og kigget ned i den hele tiden. Han har ligesom forsøgt at lukke af for resten af verden, da det blev for meget for ham,« siger Kristine Kold.

Hvordan reagerede David?

»Han blev bange. Men alt taget i betragtning tog han det meget pænt. Jeg er bare glad for, at han var så fornuftig, at han blev inde i bilen og ikke steg ud midt på gaden,« siger Kristine Kold.

I oktober måned 2018 skete der noget om muligt endnu værre.

»Her var der en chauffør, der satte David af midt på gaden,« siger Kristine Kold.

»Af en eller anden årsag har chaufføren ikke forstået, at David ikke skal betale for turen, og at der er tale om en tur, som hører under Gentofte Kommune,« siger Kristine Kold.

»Han spørger David, om han har kontanter, men det har David jo ikke. Så bliver han sat af,« siger hun.

12-årige David har sin egen mobiltelefon og får ringet til sin mormor, som han netop denne morgen er blevet hentet hos.

»De er heldigvis ikke kørt så langt, så David kan gå hjem selv. Det er jo bare super heldigt, at David trods alt er så fornuftig som han er og finder ud af at ringe. Hvis han havde været nogle år yngre, så kunne det være gået helt galt,« siger Kristine Kold.

Hvad gjorde du så?

»Jeg blev rasende. Derfor ringer jeg ind til selskabet, som undskylder mange gange,« siger Kristine Kold.

Hvad tænker du om de episoder?

»Jeg er simpelthen nervøs for, hvad det er for nogle mennesker, som min søn kommer ud at køre med. Det må jeg sige,« forklarer hun.

»Vi har meget ofte problemer med taxierne. To til tre gange om ugen er de forsinkede eller kommer alt for tidligt. Jeg bliver ofte skældt ud, fordi David så ikke er klar. De truer med at køre, selvom det er dem, der er kommet for tidligt. Så står jeg der med to andre børn også,« siger Kristine Kold.

»For et par uger siden sad en chauffør og råbte ned i telefonen på arabisk. Det var meget højlydt. Det ødelagde Davids dag i skolen, desværre.«

Det er taxiselskabet Dantaxi 4x48, der har ansvaret for at køre David i skole. Kommunikationschef Rasmus Krochin forklarer, at han ikke kan udtale sig om den enkelte sag, men oplyser, at man har stort fokus på netop kørsler med skrøbelige børn.

»Jeg vil virkelig opfordre forældre, der oplever sådan noget her, at kontakte os og fortælle om det. Vi vil altid gerne i en dialog, så vi kan gøre vores bedste for at finde en anden løsning, hvis det er det, som skal til,« siger han.

Oplever I mange klager fra vrede forældre?

»Vi kører et meget stort antal kørsler hvert år. Set i det lys synes jeg ikke, vi har mange klager. Vi har rigtig mange forældre, som heldigvis er meget glade for den service, som vi yder, og de chauffører, som de kører med,« siger han.

Han forklarer, at det dog i nogle tilfælde har været nødvendigt at forhindre nogle chauffører i at køre med børn med særlige behov.

Selskabets chauffører skal i øvrigt alle sammen i løbet af 2019 på efteruddannelse i kundeservice, hvor netop kørsel med skrøbelige børn indgår i pensum.