En ydelse på 340 kroner om måneden for at låne en million – med evig afdragsfrihed.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men den er god nok.

Realkredit Danmark og Nordea Kredit har netop åbnet for en nye afdragsfrie lån med fast rente – og er du villig til at løbe en renterisiko, kan du virkelig få en lav ydelse.

Og det endda på et lån, som for mange boligejere reelt giver evig afdragsfrihed, skriver Finans.

Det er et nyt såkaldt F5-lån med 30 års afdragsfrihed, du kan få til den lave månedlige ydelse.

Hvis du er en af de heldige, der kan få lånet, vel at mærke.

Betingelsen er nemlig, at din realkreditgæld ikke overstiger 60 procent af din boligs værdi.

Det ekskluderer mange nye boligejere, idet de ofte har haft behov for at optage lån helt op til grænsen på 80 procent af boligens værdi.

Til gengæld kan ældre boligejere reelt sikre sig evig afdragsfrihed ved at optage – eller konvertere til – et boliglån med 30 års afdragsfrihed og variabel rente efter enten fem eller tre år.

Syv af ti lån af den type optages da også af boligejere over 60.

»Et lån med så lang afdragsfrihed giver tryghed for, at afdragsfriheden ikke skal diskuteres med banken på et fremtidigt tidspunkt, hvor økonomien måske ser anderledes ud end i dag,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann til Finans.

Det såkaldte F5-lån med rentesikkerhed i fem år er billigst, men også på F3-lånet (tre års rentesikkerhed) er ydelsen lav. Her lyder den på 420 kr. om måneden ved et lån på en million kroner. Den månedlige ydelse er beregnet efter skat.