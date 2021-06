Et nyt studie viser nu, hvordan det føles at blive smittet med corona, når man er vaccineret. Der er nemlig nogle lidt andre, men helt tydelige symptomer.

Hvis man er færdigvaccineret med to doser, er de fem mest almindelige symptomer på coronasmitte:

Hovedpine Løbenæse Nysen Ondt i halsen Andet

Så er du vaccineret, og begynder du pludselig at nyse en masse uden at lide af pollenallergi eller på anden måde kunne forklare nyseriet, så er der nu en potentiel god forklaring.

Det betyder ikke, at de symptomer, man får, når man ikke er vaccineret, og som vi efterhånden kender rigtig godt, slet ikke eksisterer, når man er færdigvaccineret.

Der er stadig risiko for, at man kan miste lugtesansen, få svært ved at trække vejret og feber. Men disse tre symptomer ligger for færdigvaccinerede på en henholdsvis 11.-, 29.- og 12.-plads over symptomer, man får, når man har fået to stik med en coronavaccine.

Det er den britiske ZOE Covid Symptoms Study, der er kommet frem til konklusionen, efter 1,1 million briter har indberettet symptomer i en app.

De har også undersøgt, hvilke symptomer man får, når man kun har fået ét stik med en vaccine. De ser en lille smule anderledes ud. Her er en top-5:

Hovedpine Løbenæse Ondt i halsen Nysen Vedvarende hoste

Så ifølge undersøgelsen kan man som vaccineret altså stadig blive syg af coronasmitten. Heldigvis er det nogle forholdsvis milde symptomer.