Jordens tilstand bliver kun værre og værre.

Sådan lyder konklusionen, efter at 29 forskere har taget et helbredstjek på kloden – der simpelthen lider af for højt 'blodtryk'.

»Det er et klokkeklart advarselssignal,« konstaterer Katherine Richardson, der er professor ved Københavns Universitet og har stået i spidsen for de øvrige forskere fra i alt otte lande.

De har kigget nærmere på de såkaldte planetære grænser, jordklodens biofysiske grænser. Dem er der ni af.

De ni planetære grænser De ni planetære grænser repræsenterer processer, der er nødvendige i reguleringen af Jordens miljøtilstand, og som samtidig er kraftigt påvirket af menneskets aktiviteter. De omfatter blandt andet klimaforandringer, biodiversitet, forsuring af verdenshavene, forbrug af ferskvand og arealanvendelse. Planetære Grænser er introduceret som et koncept til fagligt at engagere sig i arbejdet med at forstå menneskets forhold til jordklodens globale miljø. Første artikel blev publiceret i 2009, og konceptet er siden blevet opdateret i takt med, at nye forskningsresultater er kommet til. Og her er 'Earth beyond six of nine Planetary Boundaries' er titlen på tredje opdatering, der netop er publiceret i Science Advances.

Ved seneste tjek for otte år siden var fire af de ni grænser overskredet.

Nu er seks grænser overskredet.

Ifølge Katherine Richardson fra center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Globe Institute er det ikke ensbetydende med dommedag.

Men:

»Vi kan tænke på jordkloden som en menneskekrop, og de planetære grænser som blodtrykket. Et blodtryk på 120 over 80 er ikke ensbetydende med et slagtilfælde, men det øger risikoen betydeligt, og lægen ville sætte målrettet ind for at mindske blodtrykket,« siger hun:

»For vores egen og vores efterkommeres skyld er vi nødt til at lette trykket på disse ni kritiske dele af Jordens økosystem.«

Kun for en af de planetære grænser går det den rigtige vej: I forhold til nedbrydelsen af klodens ozonlag.

Men det nye studie, 'Earth beyond six of nine Planetary Boundaries', viser også, at »det ikke vil være muligt at forudse jordklodens fremtidige miljøforhold uden modeller, der kan tage højde for interaktionen mellem klima og biodiversitet samt påvirkning fra ændringer i de øvrige planetære grænser«.

»Med planetære grænser som ramme ønsker vi at råbe vagt i gevær i det internationale samfund som advarsel om, at vores jordklode er i fare for at forandre sig på en måde, hvor den ikke længere kan understøtte civilisationen, som vi kender den,« siger Katherine Richardson:

»Forhåbentlig kan studiet bidrage til at sætte fokus på et mindsket forbrug af Jordens ressourcer, som er bydende nødvendigt, hvis vi ønsker at bevare og beskytte planetens stabilitet.«