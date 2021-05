Mange danskere, der nåede at få et stik med AstraZeneca-vaccinen, skal nu have andet stik fra en af de andre vacciner, man bruger i Danmark.

Nu viser et nyt britisk studie lavet af Oxford University, at det kan føre til bivirkninger i betydeligt flere tilfælde.

Heldigvis er de ikke i den slemme ende, hvis man spørger Camilla Foged, der er professor og vaccineekspert ved Københavns Universitet. Hun mener faktisk, at det indtil videre tyder på, at et stik med to forskellige vacciner – i dette tilfælde Pfizer/BioNTech og AstraZeneca, som bruges i undersøgelsen – ikke har afgørende konsekvenser.

»Det er vigtigt at understrege, at det er relativt milde bivirkninger,« siger hun og fortsætter:

»Man er ikke nået langt nok i studiet til at kunne vurdere, om det har indvirkning på effekten af vaccinen, eller om det på sigt vil give yderligere bivirkninger. Men resultatet lige nu er, at der er tale om bivirkninger, der forsvinder af sig selv.«

I studiet har man brugt 830 forsøgspersoner, der alle er over 50 år. Nogle af dem er helt raske, men andre har underliggende sygdom. 463 af dem har fået to stik med fire ugers mellemrum.

Ét med AstraZeneca og et med Pfizer/BioNTech, og overordnet set får man ifølge studiet værre bivirkninger med denne kombination – og det er lige meget, i hvilken rækkefølge der stikkes med dem.

Her er nogle af tallene:

34 procent af dem, der fik AstraZeneca efterfulgt af Pfizer/BioNTech, oplevede at få feber.

41 procent af dem, der fik Pfizer/BioNTech efterfulgt af AstraZeneca, oplevede at få feber.

10 procent af dem, der fik to stik med AstraZeneca, oplevede at få feber.

21 procent af dem, der fik to stik med Pfizer/BioNTech, oplevede at få feber.

Deltagerne i undersøgelsen fordeler sig cirka på samme måde, når det kommer til bivirkninger som træthed, hovedpine, ledsmerter, utilpashed og muskelsmerter. Bivirkningerne varede ikke mere end to dage for de fleste.

»Jeg har set flere medier, der har blæst det lidt op. Det er ikke så slemt, som det gøres til nogle steder. Det er bivirkninger, der er overstået på få dage,« siger hun.

Camilla Foged. Foto: Københavns Universitet Vis mere Camilla Foged. Foto: Københavns Universitet

Camilla Foged understreger også, at når nogen skriver, at det ikke er en god idé at blande vacciner, så er det ikke sandt. Man kan heller ikke se en sammenhæng mellem bivirkninger og virkning af vaccine, forklarer hun.

»Oplever man bivirkninger, så skal man ikke gå i panik. Det er tegn på, at immunsystemet reagerer. Ikke mere end det,« siger hun.

Hun anbefaler derfor, at man forbereder sig lidt før sin vaccine, så man har tid til at være sengeliggende en dag eller to.

Til sidst bemærker vaccineekspert Camilla Foged, at der kun er gået fire uger mellem hvert stik, og at man ikke har data fra de forsøgspersoner, der venter 12 uger mellem de to stik.

»Tiden imellem de to doser kan godt have en betydning. Der er muligvis en forskel på, hvordan man oplever bivirkningerne,« siger hun.

Hvordan den forskel måske udmønter sig, det må vi vente med at se, til tallene er klar.