Corona er stadig en sygdom, der spøger, da smittetallene i flere europæiske lande for tiden stiger.

Det er også en sygdom, hvor der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål.

Et af disse spørgsmål er, hvor længe coronavirusset bliver i kroppen.

»Næsten tre år efter at coronavirusset først blev opdaget, er det fortsat et mysterium,« står der i et nyt studie fra det medicinske tidsskrift British Medical Journal.

Det er blandt andet kendt at en patient, som havde svækket immunforsvaret på grund af alvorlig sygdom, testede positiv for covid-19 i hele 505 dage før sin død.

Studiet blev præsenteret på en europæisk kongres for klinisk mikrobiologi i april i år.

Her kunne det også præsenteres, at spanske læger havde haft en 52-årig patient, som fik kemoterapi. Han havde fortsat virus i kroppen i 189 efter at være konstateret smittet.

Studiets primære forfatter, doktor Luke Blagdon Snell, antyder, at det er folk med svækket, som vil blive værter for nye mutationer for virusset.

Dette studie er ikke det eneste, der har peget på, at coronavirus kan være i kroppen ganske lang tid.

Et tidligere studie har nemlig vist, at virusset var i en patients afføring i hele syv måneder.

Det er blandt andet de mange varianter af coronavirusset, som gør det svært at fastsætte, hvor lang tid viraen bliver i kroppen.