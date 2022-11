Lyt til artiklen

Hovedskader kan medvirke til øget risiko for blandt andet depression, psykoser og demens.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Michael Eriksen Benros, der er professor i immunopsykiatri, er lige nu forskningsleder på et projekt, der undersøger, hvilke sociale konsekvenser et hovedtraume kan medføre – eksempelvis på arbejdsmarkedet.

Når hans nuværende forskningsprojekt lakker mod enden ved årsskiftet, håber han – og kollegerne – at kunne viderebringe et større overblik over de senfølger, der kan ramme folk med hovedskader.

»Evidensen er efterhånden ret stærk for, at alvorligt hovedtraume kan være forbundet med øget risiko for psykiatriske senfølger, hvilket vi både kan se fra dyrestudier, hvor man kan studere det eksperimentelt, men også fra humane studier,« siger Michael Eriksen Benros til mediet.

Selv har han blandt andet været med til at påvise denne sammenhæng i et registerstudie fra 2014. I dette medvirkede 1,4 millioner personer, hvoraf 113.906 havde en hospitalskontakt med hovedtraume.

Herhjemme er hovedtraumer blandt de mest almindelige årsager til akutindlæggelser.

Michael Eriksen Benros estimerer, at det årligt drejer sig om 20.000 akutte indlæggelser, hvorfor han da også understreger vigtigheden i at opnå størrelse forståelse for symptomerne og senfølgerne.