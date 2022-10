Lyt til artiklen

Mange forbinder formentligt elektriske stød med smerter - men nu vil et hold forskere undersøge muligheden for at mindske smerter med selvsamme.

I et samarbejde mellem forskningsenheden på Radiologisk Afdeling og forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil forskere nemlig afprøve, hvorvidt elektriske stød kan reducere – eller i bedste fald fjerne – de nervesmerter, diabetespatienter ofte udvikler.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Diabetes kan nemlig – over tid – forårsage neurologi, der er skader på nervesystem, som kan resultere i kroniske smerter og føleforstyrrelser. Der findes inden behandling af neurologi, ligesom det også er særdeles svær at smertelindre.

Men det vil forskerne fra Aalborg Universitetshospital nu forsøge at gøre op med ved hjælp af de små elektriske impulser mod hjernen.

»Vores forskning har vist, at der i forbindelse med diabetes sker forandringer i hjernens bearbejdning af smertesignalerne. Vores tese er, at selvom selve nervebanerne har lidt skade, så er det muligt at modulere – eller omprogrammere – disse hjernefunktioner, så føleforstyrrelser og smerter lindres, også selvom de perifere nerver er permanent skadet.«

Det fortæller Jens Brøndum Frøkjær, der er overlæge ved Radiologisk Afdeling og professor ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet.

Studiet er udtænkt som et lodtrækningsforsøg. Her vil patienter, der lider af type-1 diabetes og neurologi komme igennem to forskellige behandlinger – en med elektrisk stimulering af hjernen og en 'snydeversion'.

»Forsøget foregår som et antal behandlinger, både her hos os på hospitalet og hjemme hos patienterne og strækker sig over et forløb på fire uger. Ved hver behandling får deltagerne en særlig hat med elektroder på hovedet, som så kobles til et apparat, der sørger for at sende svage, målrettede strømimpulser mod hjernen,« forklarer Jens Brøndum Frøkjær.

Overlægen understreger dog, at behandlingsformen er ganske smertefri og desuden ufarlig.

En lignende behandlingsform har allerede vist sig at have en positiv effekt på behandling af kroniske smerter eller sensoriske og motoriske følger efter slagtilfælde blandt andet.