En undersøgelse fra Coop Analyse blandt 1000 danskere viser, at to ud af tre genbruger engangsmundbind.

I mere end fire måneder har danskerne skullet bære mundbind, når de har været en tur i supermarkedet.

Mange bruger engangsmundbind, men i en ny undersøgelse svarer to ud af tre, at de ikke - som navnet ellers lægger op til - kun bruger det én gang. I stedet genbruger de det flere gange.

Bag undersøgelsen står analyseafdelingen hos supermarkedskæden Coop, der blandt andet står bag Kvickly og Fakta.

Det kan ifølge kommunikations- og analysechef Lars Aarup skyldes en mere pragmatisk tilgang til værnemidlet:

- Nogle tænker på det som beskyttelse og bruger det som foreskrevet. Men at dømme ud fra undersøgelsen er der en hel del, der tænker, at de jo kun har brugt det på et par hurtige indkøbsture, og så ryger det på igen, siger han i en pressemeddelelse.

I analysen, der er udført blandt omkring 1000 repræsentativt udvalgte danskere, svarer 40 procent, at de bruger mundbindet to til tre gange. 16 procent bruger det fire til fem gange, mens 11 procent bruger det seks eller flere gange, inden det bliver udskiftet.

/ritzau/