Godt 10.000 danskere bliver hvert år opereret i knæet efter skade i deres menisk.

Men en operation er ikke nødvendigvis løsningen.

Det viser et nyt studie, som forskere fra Syddansk Universitet og en række ortopædkirurgiske afdelinger på danske hospitaler har gennemført. Og studiet er faktisk det første af sin slags – i hele verden.

»Der findes ingen tidligere studier, der har sammenlignet kirurgisk med ikke-kirurgisk behandling af yngre mennesker med meniskskader,« fortæller Jonas Thorlund, der er professor og forskningsleder ved SDU.

Sammen med Søren Skou, der også er professor på SDU, har de fulgt i alt 121 patienter med meniskskader, der blev delt op i to grupper. Den ene gruppe blev opereret, mens den anden gruppe skulle gennem et træningsforløb – og resultaterne taler for sig selv.

»Undersøgelsen viste, at man kan komme lige så langt med træning, som man kan med en operation, og det giver nye muligheder. For alle mennesker er forskellige og har forskellige behov. Nu ved vi, at både operation og træning kan bruges som behandling af meniskskade hos unge,« fortæller Søren Skou.

Af patienterne, der skulle gennem et træningsforløb frem for en operation, måtte 26 procent af dem efterfølgende alligevel lade sig operere. Men tre fjerdedele af patientgruppen, der fik træning, kunne klare sig helt uden kirurgi.

»På den her måde får man rent faktisk muligheden for at gøre op med sig selv, hvad man vil, for nu er der dokumentation for, at der er alternativer til en operation,« siger Jonas Thorlund.

Og efter studiets lovende resultater er de to forskere klar til at blive endnu klogere.

»Det er enormt vigtigt at undersøge, om der er forskel på udviklingen af slidgigt i de to grupper i studiet. På den måde kan vi også blive klogere på, om slidgigt kan forebygges, og på det område mangler der lige nu god forskning,« fortæller Søren Skou.

Derudover ønsker forskerne at undersøge, hvad de to løsninger koster, og om det på forhånd kan forudsiges, hvem der får brug for en operation.

»Der er altid en vis risiko ved at lade sig operere, og den frafalder naturligvis ved træning. Men der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere, hvad der er den bedste løsning,« afslutter Jonas Thorlund.