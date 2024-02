En ny rapport af alkohols effekt på hjernen er netop landet.

Rapporten er af svensk oprindelse og kortlægger, hvordan sprut, vin og øl påvirker hjernen gennem et helt livet.

'Alkohol og hjernen' hedder rapporten, som er udarbejdet af en international forskningsgruppe og af en sammenfatning af godt 150 forskellige studier, som også det norske medie Dagbladet har omtalt.

Kort fortalt konkluderer rapporten, at alkohol øger risikoen for psykisk sygdom, ligesom at psykisk syge mennesker kan få det bedre ved at skære ned på de våde varer.

Så hvis du døjer med dårlig hukommelse, angst eller uro, kan dit alkoholforbrug muligvis have noget med det at gøre.

»Alkohol påvirker hjernens funktion og udvikling i alle aldre, og en nedsættelse af alkoholforbruget i befolkningen reducerer ikke kun skadevirkningerne hos voksne, men også antallet af børn født med alkoholrelaterede misdannelser og antallet af unge, der drikker,« lyder det fra en af rapportens forfattere overlæge Frida Dangardt i en pressemeddelelse.

Rapporten slår også endelig fast, at der for mænd er gode råd at hente, hvis man forsøger at få et barn.

Alkohol kan nemlig påvirke sæden, og man kan derfor gøre klogt i at droppe alkoholen, mens man forsøger, siger en af de andre forfattere til rapporten overlæge Sven Adréasson til det svenske medie Dagens Nyheter.

Sophie Løhde vil gerne have unge til at drikke mindre alkohol. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Sophie Løhde vil gerne have unge til at drikke mindre alkohol. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I Danmark har særligt unges forbrug af alkohol fået opmærksomhed fra Christiansborg.

I november fremlagde regeringen og en række aftalepartier med sundhedsminister Sophie Løhde i spidsen en plan for forebyggelse af unges forbrug af alkohol, nikotin og tobak.

I 2022 købte hver dansker over 18 år i gennemsnit 9,7 liter ren alkohol, viser tal fra Danmarks Statistik.