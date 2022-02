Det er ikke nogen hemmelighed, at rygning har konsekvenser.

For helbredet, fertiliteten og pengepungen.

Men forskerne finder hele tiden nye konsekvenser ved cigaretterne, og nu er der mere dårligt nyt.

I et nyt studie, der blev præsenteret på en international konference for American Stroke Association, konkluderede et hold af forskere, at rygning ser ud til at påvirke vores kognitive evner.

Det skriver zmescience.com.

»En person, der i øvrigt er sund og rask og ikke lider af type 2-diabetes eller højt blodtryk er stadig i risiko for påvirkning af hjernen,« udtaler Neal S. Parikh, der er hovedforfatter på studiet.

Forskerne havde sat sig for at undersøge, om rygning påvirker hjernens funktion, og det viser det sig, at det gør.

De kunne se, at rygere havde dårligere kognitive evner i udvalgte tests.

Det var blandt andet tests, der målte ordgenkendelse, arbejdshukommelse og evnen til at bearbejde informationer.

Særligt i tests der målte arbejdshukommelse og opmærksomhed, klarede rygerne sig dårligere.