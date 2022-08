Lyt til artiklen

Det kommer måske ikke bag på dig, at det er sundhedsskadeligt at pulse løs på en smøg. Men nu viser det sig, at rygning er mere skadeligt for dit hjerte end hidtil antaget.

Det viser er nyt dansk studie, der blev fremlagt på en konference i Barcelona i denne uge, skriver Dagens Medicin.

»Jo mere og jo længere tid, du ryger, desto mere vil hjertets evne til at fungere normalt forværres,« siger læge Eva Holt fra hjerteafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital.

Hun er en af lægerne, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Rygere i Danmark: I 2020 røg 18 procent af den voksne befolkning dagligt eller lejlighedsvis. Det er et fald siden 2019, hvor 20 procent røg dagligt eller af og til.

Andelen af danskere, der ryger 15 cigaretter eller mere om dagen – såkaldte storrygere – er også faldende. I 2020 var det 6 procent af danskerne, der hver dag røg minimum 15 cigaretter.

Blandt danskere i alderen 15-79 år, som ryger dagligt eller lejlighedsvis, der begyndte 70 procent at ryge regelmæssigt, inden de fyldte 18 år. Kilde: Danskernes Rygevaner 2020 – undersøgelse foretaget for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Studiet viste, at personer, der er fortsat med at ryge over en periode på 10 år, udviklede tykkere, tungere og svagere hjerter, end de personer, der aldrig havde røget, eller som var holdt op med at ryge i perioden.

Der er dog fortsat håb for dem, der ønsker at kvitte smøgerne.

Lægerne kan nemlig på baggrund af studiet også fortælle, at et rygestop kan genskabe en del af den tabte hjertefunktion.

Sammenhængen mellem rygning og hjertets struktur og funktion er ikke velundersøgt – og det er altså baggrunden for de nye resultater.