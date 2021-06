»Så står man der i badet i svømmehallen og kigger på den buffet af flotte penisser, hvor man drømmer om, at man bare havde et par centimeter mere.«

Sådan lød den for nylig fra radioværten Thomas Skov, da han gæstede B.T. Live til en snak om mandens seksualitet.

Størrelsen betyder noget. I hvert fald i hovedet på de fleste mænd.

Et nyt såkaldt meta-studie – offentliggjort i Journal of Sex & Marital Therapy – der sammenholder videnskabelige undersøgelse af, hvor stor en gennemsnitlig erigeret penis er, fastslår nemlig indledningsvis, at de fleste mænd overvurderer, hvor stor deres kønsfællers penis er.

Mænd tror fejlagtigt, at den gennemsnitlige erigerede penis er længere end 15,24 centimeter, og det skyldes formentlig, at mange mænd har læst om undersøgelser, der viser, at den gennemsnitlige penis er over 15 centimeter lang, fremgår det af den videnskabelige artikel.

Men de undersøgelser er fejlbehæftede, da de deltagende mænd enten har meldt sig selv til undersøgelserne og altså ikke er blevet udvalgt tilfældigt, eller også har de selv har målt deres erigerede penis, og – med al respekt for denne skribents kønsfæller – giver det ifølge forskerne en vis risiko for, at der overestimeres.

Kigger man udelukkende på de internationale undersøgelser, hvor forskere har stået for målearbejdet, og hvor mændene er udvalgt tilfældigt, er den gennemsnitlige erigerede penis et sted mellem 12,95 og 13,97 centimeter lang målt fra skambenet og til spidsen af glans.

De nye forskningsresultater er omtalt i den norske avis Dagbladet.

Her opfordrer den norske sexolog Per Andreas Persson mænd til at acceptere, hvad naturen nu engang har udstyret dem med.

»Du er god nok, som du er, og selv om det kan være vanskeligt, så må man prøve at acceptere, at naturen er, som den er,« siger han og tilføjer:

»Du kommer til at have et fint samliv og sexliv, uafhængig af hvad størrelsen på din penis er. Og det er vigtigt at huske at penis og pung bare er en lille del af kroppen. Det store arbejde er at acceptere sig selv.«

Thomas Skov var samme linje, da han gæstede B.T. Live.

Og så handlede det måske ikke kun om at få et mere afslappet forhold til, hvor stor en penis skal være, men også om at have et realistisk forhold til, hvor meget den bliver brugt i en travl hverdag med arbejde, madpakker og Aula.

»Jeg har på det seneste været flere gange på genbrugspladsen, end jeg har dyrket sex,« konstaterede han tørt.