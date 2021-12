Computer i soveværelset og frokostpause ved køkkenbordet.

Om et øjeblik sidder mange af os igen på hjemmekontoret, og vores eneste kontakt med kollegerne er via pc'en.

Du logger ind på Zoom og ser kollegerne sidde ved spisebordet eller sofaen hjemme hos sig selv, men hvad med dig selv?

Hvordan ser du egentlig ud? Måske lidt for træt? Skulle du lige have lagt lidt make-up, inden du hoppede i joggensættet? Og virker du aktiv nok? Kan chefen se, at du laver noget?

En ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Journal of Applied Psychology peger på, at hjemmearbejdet under coronapandemien har ført til det, forskerne kalder for »zoom fatigue,« altså zoom-træthed.

Lidelsen skulle især ramme de medarbejdere, der har deres kameraer tændt under onlinemøderne, og de bliver derfor mindre produktive.

Det er forskeren Kristen M. Shockley, der står bag undersøgelsen, og mens hun og hendes kolleger er overbeviste om, at zoom-trætheden er reel, så er de mere usikre på, hvorfor den opstår.

Undersøgelsen viser dog, at det især er kvinder og yngre medarbejdere, der er udsatte.

Antagelsen er, at trætheden især kommer, hvis man har for stort fokus på, hvordan man selv fremtræder. Og det har man ifølge undersøgelsens forfattere, når man har kameraet tændt.

Undersøgelsen er foretaget i august og september sidste år, hvor de fulgte godt 100 ansatte i den amerikanske sundhedssektor.

Normalt var det frivilligt, hvorvidt de ansatte ville tænde kameraerne under møderne. Undersøgelsen løb over fire uger, og her blev det obligatorisk at tænde kameraet i to af ugerne, mens de skulle slukke det i de to andre.

Medarbejderne sluttede hver arbejdsdag af med at svare på et kort spørgeskema om, hvordan de havde det, og hvor trætte de følte sig.

Resultatet viste klart, at medarbejderne følte sig mere trætte de dage, hvor kameraerne havde været tændt under zoommøderne.